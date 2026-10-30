Terremoto nella ricostruzione delle Marche: l'ombra dei clan e l'arresto dell'ex capo di gabinetto Pistarelli

Un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Ancona e della Guardia di Finanza ha svelato un presunto sistema criminale legato agli appalti della ricostruzione post-sisma 2016 nelle Marche, che ha portato a otto arresti, 51 indagati e al sequestro preventivo di oltre 57 milioni di euro.

Al centro dell'indagine "Ricostruzione" figurano l'avvocato Fabio Pistarelli, esponente di Fratelli d’Italia e capo di gabinetto del governatore Francesco Acquaroli fino a fine 2025, accusato di corruzione, ed Enrico Crucianelli, presidente dell'Ance Macerata, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, non risulta indagato dalla magistratura.

Il sistema dei subappalti e le infiltrazioni di Camorra e 'Ndrangheta

Secondo l'impianto accusatorio dei magistrati, l'organizzazione criminale è riuscita a mettere le mani su un pacchetto di appalti del valore complessivo di circa 350 milioni di euro , ripartiti tra opere pubbliche e interventi privati di ricostruzione. Le ditte collegate al clan dei Casalesi (fazione riconducibile a Michele Zagaria) e a cosche della 'ndrangheta penetravano nei cantieri aggirando l'Anagrafe Antimafia grazie a un fitto reticolo di società cartiere e subappalti illeciti.

Il gancio imprenditoriale sul territorio, secondo l'accusa, sarebbe stato proprio il costruttore Enrico Crucianelli. Attraverso la sua posizione istituzionale e le sue aziende, Crucianelli avrebbe veicolato commesse milionarie verso ditte formalmente "pulite", ma di fatto controllate o vicine alla criminalità organizzata campana e calabrese.