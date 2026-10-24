OSIMO | Inaugurata la nuova Palestra comunale

E’ stata inaugurata oggi la palestra Le Coccinelle nell’omonimo parco commerciale di via Molino Basso, nella periferia sud della città.

Un locale acquistato nei mesi scorsi all’asta dal Comune per circa 250mila euro e ampio 500 mq.

La palestra è stata già messa a disposizione dell’associazionismo sportivo con il consueto bando annuale che ogni settembre il Comune emette per le assegnazioni degli orari delle palestre a sua diretta gestione.

La sindaca Michela Glorio: “Sono state tante le richieste e al momento quattro associazioni, oggi tutte presenti all’inaugurazione, inizieranno a usare questa nuova palestra, Ginnastica Dinamica Militare, Two Tone, Associazione Il Covo di Campocavallo e Kasino Latino.

Questo investimento è stato molto importante perché con l’acquisto da parte del Comune si sono riattivati gli interessi anche privati su questo parco commerciale andato un po' in abbandono negli anni.

Un locale accanto alla palestra è stato acquistato ugualmente all’asta da un privato e nuovi interessi ci sono anche sull’ex supermercato.

Questo è un esempio di come le politiche e gli investimenti pubblici possono poi incentivare tutto un sistema, anche privato, per riattivare un angolo della città andato in degrado”.

L’assessore ai Lavori pubblici Jacopo Angeletti: “In questi mesi, dopo l’acquisto all’asta che ho seguito in prima persona con gli uffici comunali, sono stati svolti dei lavori di manutenzione a questo locale che già in passato ospitava una palestra e quindi si prestava a questo uso, avendo già spogliatoi e impianti, che però abbiamo rivisto perché la struttura era chiusa da qualche anno.

Così come abbiamo rivisto il controsoffitto, imbiancato, rifatti gli impianti e una pulizia generale. Voglio ringraziare gli uffici comunali che hanno seguito il cantiere e la ditta Ma.Pi che ha realizzato l’intervento di riqualificazione”.

L’assessora allo Sport Paola Andreoni: “Questo è un nuovo spazio a disposizione della comunità sportivo che manifesta sempre tanto la necessità di nuovi luoghi dove fare le proprie attività. Si trova in un parco dove è facile parcheggiare dunque è anche comodo. Siamo riusciti a realizzare l’intervento in tempi rapidi mettendo a disposizione la palestra subito, fin da questo anno”.

(Comune di Osimo)