OSIMO | Essere padri oggi | Costruire insieme un’alleanza educativa

Torna ZeroSei – Educare per crescere insieme, il forum permanente di formazione e sensibilizzazione per genitori e docenti promosso dall’Ambito Territoriale Sociale 13 e il suo Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 anni.

L’obiettivo è costruire un’alleanza tra le discipline che accompagnano la crescita dei più piccoli. Così i bambini possono custodire la curiosità, lo stupore, il gioco, il pensiero magico e l’errore come scoperta: la loro libertà di essere se stessi.



Questo nuovo appuntamento parte da una domanda: che cosa significa oggi essere padri?



Per la prima volta insieme sullo stesso palco, due voci di riferimento nel mondo dell’educazione si confronteranno su questo tema:



- Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del CPP – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza



- Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano





Giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:45

Palabaldinelli di Osimo, Via Striscioni 82 Giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:45Palabaldinelli di Osimo, Via Striscioni 82





L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite



