Platea gremita per il debutto di "Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni '70, sole e luna". Sul palco il racconto dell’ex sindaco di Roma e la voce dal vivo di Camilla Tetti, in arte Khamilla.

OSIMO – Un Teatro La Nuova Fenice gremito e partecipe ha accolto venerdì sera l’anteprima nazionale di «Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni ’70, sole e luna», il nuovo spettacolo teatrale di Walter Veltroni. Dopo il percorso dedicato agli anni Sessanta, l’autore e regista ha scelto la città dei "senza testa" per inaugurare questo nuovo capitolo della memoria collettiva italiana.

Il viaggio nel decennio si apre con un ricordo iconico che unisce l'intero Paese: la leggendaria semifinale mondiale di Italia-Germania 4-3 del 1970. È il calcio d'inizio di una narrazione intensa che alterna storia pubblica, ricordi personali, filmati d’archivio, fotografie, giornali e oggetti simbolo di un'epoca irripetibile.

Sul palco, la musica diventa a sua volta una componente fondamentale della drammaturgia. Camilla Tetti , giovane artista della Generazione Z in arte Khamilla , accompagna dal vivo il racconto, riportando in scena le canzoni che hanno fatto da colonna sonora a quella generazione. Dai grandi cantautori italiani alle nuove sonorità internazionali, ogni brano diventa il richiamo a un periodo in cui la musica era anche uno strumento di partecipazione, identità e condivisione.

Accanto ai ricordi più luminosi, Veltroni affronta le ferite internazionali che segnarono profondamente la sensibilità dei giovani italiani. Particolare spazio viene riservato al colpo di Stato in Cile dell’11 settembre 1973 e alla morte di Salvador Allende, rievocata attraverso le toccanti immagini delle ultime parole pronunciate prima del suicidio. Il racconto si fa ancora più intenso nel ricordare la figura di Víctor Jara, il cantautore cileno torturato e ucciso dopo il golpe, diventato simbolo della resistenza alla repressione. Attraverso documenti e testimonianze, il pubblico viene immerso in una stagione nella quale ciò che accadeva lontano geograficamente era percepito come vicino, capace di coinvolgere direttamente le coscienze.

Il decennio è anche quello delle grandi trasformazioni legislative. Veltroni ripercorre il cammino che portò all’approvazione del divorzio nel 1970 e alla successiva vittoria del "No" al referendum abrogativo del 1974, sottolineando il significato di una battaglia che cambiò profondamente la società italiana. «Fu una notte meravigliosa, quella del 14 maggio. Una gioia immensa, davvero indescrivibile. Non si credeva a quello che era successo: quasi il 60% degli italiani aveva votato per la modernità». È il ritratto di un Paese finalmente pronto a lasciarsi alle spalle vecchi vincoli e a conquistare nuovi spazi di libertà. In pochi anni arrivarono riforme epocali: dallo Statuto dei lavoratori al nuovo diritto di famiglia, dall’istituzione delle Regioni alla maggiore età e al voto a diciotto anni, fino alla legge Basaglia, che segnò la chiusura dei manicomi. Un cambiamento profondo, sostenuto da una mobilitazione sociale e politica senza precedenti.

Ma il sole di quella stagione conviveva con un’ombra sempre più minacciosa. Veltroni ricorda la strage di piazza della Loggia, il rogo di Primavalle, le violenze politiche e le vittime di un periodo in cui l’odio ideologico arrivò a cancellare ogni rispetto per la vita umana. C’è spazio anche per il ricordo delle conseguenze devastanti della diffusione delle droghe pesanti, che colpirono tanti giovani della sua generazione, trasformando in tragedia storie fino a pochi giorni prima fatte di amicizia e impegno.

Il racconto approda così agli anni più bui, fino al rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978. Veltroni rievoca quella mattina attraverso un ricordo personale: aveva ventitré anni e lavorava come responsabile del PCI per la stampa e la propaganda quando apprese dalla radio la notizia dell’agguato di via Fani e dell’uccisione degli uomini della scorta. Un passaggio che segna simbolicamente il tramonto delle speranze di una generazione e l’inizio di una fase ancora più dolorosa. «Siamo stati per un decennio su un’altalena che oscillava troppo impetuosamente fra sogno e violenza, tra speranza e frustrazione», spiega Veltroni, restituendo il senso di un’epoca in cui la politica sembrava essere l'unica chiave per interpretare ogni aspetto della vita.

Progressivamente, però, il clima cambiò: l’entusiasmo lasciò spazio alla paura e l’impegno collettivo al riflusso, mentre il Paese entrava in una stagione profondamente diversa. Il finale riporta lo spettatore alla malinconia di chi aveva creduto di poter cambiare il mondo e si ritrovò a fare i conti con la fine di quei sogni. «Volevamo cambiare il mondo e il mondo aveva cambiato noi»: una frase che sintetizza il senso di un viaggio tra entusiasmi, conquiste, speranze tradite e ferite ancora aperte, salutato dai lunghi applausi del pubblico osimano.

(La Redazione)