È fissata per domenica 17 gennaio 2027 la ventesima edizione dell’Apollino d’Oro, l’appuntamento con cui la città di Osimo celebra i protagonisti dello sport locale e i risultati raggiunti nel corso dell’anno.

Una manifestazione che, giunta a un traguardo importante come quello della ventesima edizione, rinnova il proprio obiettivo: valorizzare atleti e atlete, squadre e società sportive che nel corso del 2026 abbiano conseguito risultati di rilievo in competizioni riconosciute dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico.

Saranno premiati sia gli atleti tesserati con società sportive osimane, sia i nati a Osimo che abbiano svolto attività agonistica con società di altre località.

Accanto ai riconoscimenti per i risultati sportivi, sono previste premiazioni per società sportive, tecnici, eccellenze dello sport osimano, organizzatori di manifestazioni sportive di rilievo, protagonisti di azioni di Fair Play e personalità che, pur svolgendo la propria attività sportiva fuori città, rappresentano un motivo di orgoglio per Osimo.

La ventesima edizione porterà anche una novità: l’Apollino di Diamante, un riconoscimento speciale che potrà essere assegnato, previa valutazione della Commissione, ad atleti e atlete che abbiano conseguito risultati sportivi di eccezionale rilievo a livello mondiale. Un premio pensato per celebrare traguardi straordinari e rendere omaggio a chi ha raggiunto i più alti livelli dello sport.

Le segnalazioni di atleti, atlete, squadre e protagonisti dello sport osimano dovranno essere presentate entro il 20 dicembre 2026, attraverso l'apposito modulo online pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Osimo.

La sindaca Michela Glorio: “L’Apollino d’Oro è un appuntamento importante per tutta la nostra comunità e, arrivare alla ventesima edizione, significa anche riconoscere il valore di una tradizione che negli anni ha saputo raccontare e celebrare lo sport osimano. In un anno in cui Osimo è stata nominata Città Europea dello Sport 2028, vogliamo continuare a investire nella cultura sportiva e a dare valore a tutto il nostro movimento, perché i successi dei singoli e delle società sono un patrimonio dell'intera comunità».

Paola Andreoni Assessora allo Sport: “Vogliamo che questa manifestazione sia molto più di una semplice cerimonia di premiazione. È un’occasione per dare visibilità ai risultati, ma soprattutto per riconoscere il lavoro, la passione e la dedizione che ci sono dietro ogni traguardo. Penso agli atleti e alle atlete, alle squadre, ai tecnici, ai dirigenti, alle società sportive e a tutte quelle persone che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono ogni giorno a far crescere lo sport nella nostra città. Vogliamo valorizzare non soltanto chi raggiunge risultati agonistici importanti, ma anche chi promuove lo sport, organizza manifestazioni, trasmette valori e si distingue per comportamenti di correttezza e Fair Play. Perché lo sport non si misura soltanto con le medaglie e le vittorie: è educazione, inclusione, rispetto, sacrificio e capacità di fare comunità. La novità dell’Apollino di Diamante va proprio nella direzione di riconoscere anche quei risultati di eccezionale livello mondiale che portano il nome di Osimo oltre i confini nazionali. Un riconoscimento speciale che si aggiunge a quelli tradizionali, senza togliere valore a tutte le altre storie sportive che meritano di essere raccontate”.