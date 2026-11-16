Dispiace e senza dubbio colpisce l’episodio segnalato a San Biagio da Francesco Lasca.

Ci tengo a fare il punto sulla questione lupi a Osimo.

Ricordo che abbiamo emesso a inizio anno una ordinanza sollecitata dalla Prefettura in base ai protocolli ISPRA con delle raccomandazioni.

In particolare, è:

1. Vietato il deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per i lupi

2. vietato qualsiasi abbandono di rifiuti organici, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

3. obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte

4. vietato lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo e di non eseguire la somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti

5. rimuovere il cibo non consumato dai gatti in aree esterne

6. non alimentare intenzionalmente le restanti specie di animali selvatici e non tentare di avvicinare esemplari di lupo o, più in generale, animali selvatici in caso di avvistamento.

E’ fondamentale segnalare tempestivamente le autorità competenti (Carabinieri Forestali tel.112, Polizia Locale tel. 071723311e Polizia provinciale tel. 0715894455) per qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo e confidente di esemplari di lupo.

La Regione ha chiesto ora ai Comuni di fare una ricognizione sulle attività svolte e sulle segnalazioni raccolte.

Il nostro Dipartimento del Territorio ha quindi chiesto a Ufficio Ambiente, Astea e Polizia locale di fare delle opportune analisi.

In particolare, di relazionare su episodi di abbandono di rifiuti organici, di elencare le segnalazioni di lupi nei centri abitati successive all’ordinanza emessa, quali di queste segnalazioni sono state inoltrate alle autorità competenti e verificare eventuali ripetitività degli avvistamenti, le zone più esposte e i comportamenti confidenti dei lupi.

Chiaramente la questione ha una portata nazionale che richiede un approccio equilibrato e competenze specifiche. Non si può demandare ai singoli Comuni certe scelte.





(La Sindaca Michela Glorio)