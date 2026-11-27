Stamattina in Sala Vivarini è stata presentata la collaborazione avviata tra Comune di Osimo e Associazione De Martinis Telemedicine Panel (Dematepa), come da mozione presentata in un recente consiglio comunale dai consiglieri di maggioranza e approvata all’unanimità dall’aula.

Dematepa ha proposto all’Amministrazione Comunale un programma di educazione sanitaria di base alla popolazione attraverso la pubblicazione periodica dei propri video e podcasts utilizzando il sito web e le reti sociali del Comune e la promozione di incontri pubblici per la divulgazione del progetto.

Alla conferenza stampa di oggi, oltre alla sindaca Michela Glorio, erano presenti Guido Sampaolo medico di base in pensione, ora impegnato alla Lega del Filo d’Oro e socio di Dematepa, Nando Campanella, medico oncologo socio fondatore e segretario di Dematepa, Fabio Marchetti socio di Dematepa.

Dematepa (che sta per DE MArtinis TElemedicine PAnel) è un’associazione senza scopi di lucro, aconfessionale, apartitica di natura culturale e scientifica. La sua attività si concentra sullo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione nell’ambito della salute e nell’erogazione di teleconsulto clinico a pazienti e professionisti, nell’organizzazione di seminari e teleconferenze indirizzati alla crescita ed alla formazione professionale degli addetti alla gestione della salute.

La sindaca Michela Glorio: “Questo prezioso progetto approvato ad ottobre in Consiglio comunale su proposta del Pd vuole sensibilizzare la cittadinanza sui temi sanitari. Spesso siamo portati ad intervenire per affrontare le urgenze, invece con questa iniziativa si vuole puntare sulla prevenzione e su professionisti seri e referenziati, visto che sul web spesso si trovano informazioni non corrette. Vogliamo aprire una nuova fase di orientamento e informazione a favore dei cittadini, anche per renderli più autonomi e alleggerire il peso dei pronto soccorso seguendo buone pratiche di salute”.

Il dottor Campanella: “Il nostro lavoro è di collaborazione e ausilio a quello dei Medici di Medicina Generale. Il fine è quello di migliorare e implementare la cultura sanitaria della popolazione attraverso gli strumenti multimediali di educazione sanitaria messi a disposizione da Dematepa. Si tratta di podcast e tutorial che verranno pubblicati periodicamente sul sito web e sulle reti sociali del Comune di Osimo: una sorta di “pillole” di informazione della durata di pochi minuti ciascuna che possono raggiungere capillarmente i cittadini. Piero Angela sosteneva che tramite il servizio sanitario nazionale (SSN) gli Italiani hanno ottenuto tanta salute pubblica, ma che purtroppo non hanno sempre ricevuto una educazione sanitaria sufficiente per poter usufruire in maniera corretta di quanto viene messo a disposizione dal SSN”.

Il dottor Sampaolo: “Dematepa è composta da operatori del campo sanitario e anche ingegneri ed esperti di informatica, combinando le competenze mediche con il mondo crescente del digitale mettendo in pratica la salute digitale. Ci sono in Dematepa medici specialisti in varie discipline che operano gratuitamente fornendo supporto informativo, che si è offerta di fornire i propri servizi gratuitamente sia direttamente che attraverso i Medici di Medicina Generale operanti nel territorio di Osimo, qualora ne facessero richiesta. Metteremo a disposizione delle reti sociali del Comune di Osimo il nostro materiale didattico per pubblicare periodicamente video e podcasts di educazione sanitaria mettendoli così a disposizione della cittadinanza di Osimo”.

Fabio Marchetti: “Grazie alla collaborazione con il Comitato di Osimo della Croce Rossa, nel mese di gennaio 2027 verrà organizzato un incontro pubblico in cui verrà invitata la cittadinanza alla presentazione dell’iniziativa”.





(La Sindaca Michela Glorio)