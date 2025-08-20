mercoledì 20 agosto 2025

Pasquale Tridico Candidato Presidente in Calabria

Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria.
La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità.

Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.

Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.

La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. 

Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi.

È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare.
Etichette: , , , ,

5 commenti:

  1. Anonimo20 agosto 2025 alle ore 19:27

    Uomo giusto in un territorio martorizzato !!!

    RispondiElimina
  2. Anonimo20 agosto 2025 alle ore 22:01

    Cosa dire: Pasquale Tridico
    Una persona speciale una persona ché senti orgoglio averlo nelle istituzioni come
    Presidente della regione Calabria è con esso ti senti orgoglioso di essere nato in Calabria ti senti orgoglioso di essere Italiano.

    RispondiElimina
  3. Anonimo20 agosto 2025 alle ore 22:19

    Cosa dire di....
    Pasquale Tridico una persona orgoglioso della sua Calabria una persona umile ed onesta una persona straordinaria un italiano che ama la sua Calabria è la potrà fare primeggiare tra le regioni virtuose italiane.
    Pasquale so per certo che
    La Calabria potrà avere
    orgoglio e onore con te alla
    guida.
    Grazie! G.Nigro

    RispondiElimina
  4. Anonimo21 agosto 2025 alle ore 09:12

    Auguri so che lei è la persona giusta per fare crescere una regione martoriata dal malaffare, I calabresi ne terranno conto

    RispondiElimina

Lascia il tuo messaggio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)