Pasquale Tridico Candidato Presidente in Calabria

Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria.
La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità.
Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza.
Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.
La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere.
Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi.
È il tempo del coraggio. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare.
Uomo giusto in un territorio martorizzato !!!
è vero !!!Elimina
Cosa dire: Pasquale Tridico
Una persona speciale una persona ché senti orgoglio averlo nelle istituzioni come
Presidente della regione Calabria è con esso ti senti orgoglioso di essere nato in Calabria ti senti orgoglioso di essere Italiano.
Cosa dire di....
Pasquale Tridico una persona orgoglioso della sua Calabria una persona umile ed onesta una persona straordinaria un italiano che ama la sua Calabria è la potrà fare primeggiare tra le regioni virtuose italiane.
Pasquale so per certo che
La Calabria potrà avere
orgoglio e onore con te alla
guida.
Grazie! G.Nigro
Auguri so che lei è la persona giusta per fare crescere una regione martoriata dal malaffare, I calabresi ne terranno conto