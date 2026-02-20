Retrocessione Aree edificabili | il Comune di Osimo approva un atto di indirizzo

La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che consentirà agli uffici tecnici di retrocedere da edificabili ad agricole 11 aree private, per un totale di 11.640 metri quadrati.

Si tratta di lotti i cui proprietari avevano presentato istanza al Comune per cambiarne la destinazione d’uso, richieste protocollate tra agosto 2024 e gennaio 2026.

Con questa approvazione si raggiunge un duplice obiettivo: da un lato rispondere all’esigenza dei proprietari che pagavano una tassazione più alta legata all’edificabilità dell’area sulla quale non avevano interesse a costruire, e dall’altro si riduce il carico insediativo del Piano Urbanistico Comunale con una apposita variante che segue una delle linee di principio dello strumento approvato a primavera 2024, ovvero ridurre il consumo di suolo e preservare aree verdi e agricole.

La variante urbanistica oggetto della delibera sarà semplificata non apportando un carico volumetrico al Puc. Dunque la procedura che sarà seguita dagli uffici competenti prevede uno screening semplificato per attestare ad esempio l’esenzione dalla Vas.