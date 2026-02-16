BIRRA | valore stabile, cambiano i modelli di consumo

In Italia il comparto birrario raggiunge oggi un valore complessivo di 10,4 miliardi di euro e genera 112.000 posti di lavoro lungo l’intera filiera, secondo i dati Assobirra.

Particolarmente significativa è la dinamica delle birre analcoliche, che dal periodo pre-Covid al 2025 hanno visto gli atti di acquisto crescere del +79%, passando da 28 a 49 milioni, con un ulteriore +18% nell’ultimo anno. Un trend che riflette un cambiamento strutturale: il 25% della Generazione Z dichiara di scegliere sempre prodotti analcolici, mentre oltre la metà dei consumatori valuta il consumo in base all’occasione.

Segno positivo per la birra artigianale, che conferma vitalità e capacità di attrazione. Gli atti di acquisto sono passati da 159 milioni nel periodo pre-Covid a 183 milioni nel 2025, con un incremento del +15%, a testimonianza di un interesse che si mantiene stabile nonostante un contesto macroeconomico complesso.

A sostenere il comparto è anche il tema del consumo responsabile: l’89% degli italiani dichiara comportamenti consapevoli, evitando di bere prima di guidare o lavorare (65%) e prestando attenzione alla propria lucidità mentale (52%), favorendo così la diffusione delle proposte low e no alcol.