La filiera della Birra spinge sulla promozione turistica e la semplificazione normativa

Bandi regionali, semplificazione normative e strumenti di promozione turistici. Sono alcuni dei punti toccata all’interno del convegno ‘Filiera birra: materie prime, tecnologia, qualità e accise’ andato in scena a Beer&Food Attracion, in corso alla Fiera di Rimini.

Il talk ha trattato il tema accise, ribadendo come l’attuale sconto inserito dal Governo – una riduzione progressiva per I microbirrifici fino al 50% - sia il massimo risultato ottenibile. I relatori, ovvero Serena Savoca (direttrice marketing di Carlsberg Italia e vicepresidente di Assobirra), Vittorio Ferraris (presidente Unionbirrai) e Teo Musso (presidente Consorzio Birra Italia), si sono concentrati anche su altri aspetti. La priorità rimane la revisione complessiva delle normative sulla produzione e commercializzazione della birra, superando l’obsoleta impostazione nazionale igienico-sanitaria ormai coperta dai protocolli comunitari. E a questo, secondo quanto emerso, si aggiunge la semplificazione normativa soprattutto per i produttori più piccoli. Infine, l’importanza di leggi e strumenti di promozione del turismo brassicolo e I bandi regionali a sostegno dei birrifici.