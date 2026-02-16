Rimini, il trionfo di PESCARE + 40% di visitatori

Un successo annunciato, confermato dai numeri: la seconda edizione di Pescare Show a Rimini è un trionfo di pubblico dall’Italia e dall’estero. Si chiude oggi il salone internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) con visitatori in crescita del 40% rispetto allo scorso anno e con un +70% delle presenze internazionali. Dati importanti che, uniti alla partnership strategica con FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e all'ampliamento della superficie espositiva, passata da 3 a 6 padiglioni, incoronano Rimini e la sua Riviera come la capitale europea della pesca sportiva.

UNA FIERA DA VIVERE: DALLA VETRINA TECNICA ALLE PROVE IN ACQUA

Un segnale di vitalità per un settore che ha trovato in fiera la sua rappresentazione più completa e dinamica. Oltre 160 brand (+60% sul 2025) hanno portato in scena il meglio dell’offerta di mercato, dall'elettronica di bordo alla motoristica, dalle attrezzature più specialistiche per ogni tecnica di pesca alle proposte turistiche, mai così ricche di mete nazionali ed estere. Una tre giorni che ha richiamato l'intera community della pesca coinvolta in un’esperienza immersiva, tra dimostrazioni nelle Casting Pool, le piscine per il lancio tecnico, incontri con campioni sportivi e influencer e attività didattiche.

UN HUB INTERNAZIONALE PER IL BUSINESS E LO SPORT

Mai come quest'anno Pescare Show ha dimostrato il suo respiro internazionale, posizionandosi come piattaforma imprescindibile per il mercato europeo. Tra i corridoi si sono mossi oltre 100 trade visitori esteri, confermando l'attrattività dell'evento per il business globale. Il prestigio della manifestazione è stato sancito dalla presenza delle massime istituzioni di settore: IGFA (International Game Fish Association), la lega americana di Bass Fishing MLF Major League Fishing, EFFTA (European Fishing Tackle and Trade Associationed) ed EFFA (European Fly Fishing Association). Una vocazione cosmopolita che si è tradotta anche in spettacolo sportivo con la tappa italiana della World Cup di Casting e Fly Casting. La competizione, che ha visto sfidarsi 100 atleti da 10 Paesi, ha consacrato il quartiere fieristico di Rimini come l'unico in Europa dotato delle caratteristiche strutturali per ospitare gare indoor di questo livello.

ISTITUZIONI E TERRITORIO: UNA SINERGIA VINCENTE

Il successo di questa edizione è frutto anche della stretta collaborazione con partner strategici. Fondamentale il ruolo di FIPSAS, che ha animato le aree demo e i momenti agonistici, e della Regione Emilia-Romagna, che ha scelto la fiera come palcoscenico per presentare la nuova Carta Ittica e i progetti di tutela della fauna. Una sinergia che ha trasformato Pescare Show in un evento diffuso, capace di coinvolgere la città e la Riviera con iniziative che hanno unito sport e turismo, dalle prove in mare al Club Nautico di Rimini alle finali del Trofeo dei Laghi al Lago Pascoli. Un clima di grande entusiasmo, condiviso da aziende e pubblico, che conferma come ci siano tutte le premesse per crescere ancora nella prossima edizione.

L’appuntamento per tutta la community di PESCARE SHOW è fissato a febbraio 2027, sempre in Fiera di Rimini.