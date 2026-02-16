COCKTAIL, SPIRITS E SOFT DRINK SPINGONO IL MERCATO: LA MIXOLOGY TORNA PROTAGONISTA NEL FUORI CASA

Accanto alla birra, Beer&Food Attraction accelera sull’universo della mixology, che nel 2026 trova una nuova centralità con il debutto di Mixology Attraction, area dedicata a spirits, cocktail, soft drink e low & no alcohol.

Gli atti complessivi di acquisto di bevande alcoliche e analcoliche fuori casa valgono oggi 2,2 miliardi di euro, tornando ai livelli pre-pandemia.

A crescere sono stati principalmente i soft drink privi di anidride carbonica (+24%) e i cocktail alcolici (+32%, da 69 milioni agli attuali 91) oltre a liquori e superalcolici, che dai 58 milioni del 2019 sono arrivati ai 76 dello scorso agosto (+30%) in grande crescita anche nell’ultimo anno (+23% sul 2024).

Secondo i dati Circana riferiti ai primi mesi del 2025 le categorie dedicate alla mixability continuano a rafforzare la propria rilevanza, arrivando a sfiorare il 57% dell’intero mercato Alcolici. In questo contesto, Aperitivi Alcolici e Tequila si sono distinti per il loro dinamismo, con crescite solide e costanti, mentre i Gin stanno attraversando una fase di assestamento dopo anni di forte espansione.