OSIMO | Approvato progetto esecutivo nuova Scuola primaria di Campocavallo

La giunta comunale ha approvato ieri la delibera sul progetto esecutivo, validato e verificato, per la realizzazione della nuova scuola primaria di Campocavallo. Finito dunque l’iter di competenza comunale, l’atto verrà inviato nei prossimi giorni alla Stazione unica appaltante per emanare il bando di gara.
Si tratta del progetto più corposo, anche dal punto di vista economico, del Piano delle opere pubbliche del Comune di Osimo. Con l’ultima variazione di bilancio per l’adeguamento del prezziario, approvata a luglio scorso da 730mila euro, per la nuova scuola sono infatti impegnati complessivamente 7,02 milioni di euro comprensivi di spese di progettazione ed Iva.
Il progetto redatto dalla FIMA Engineering Srl prevede 10 aule didattiche, 2 aule laboratoriali, aule di servizio per il personale, servizi igienici, cortile interno con area verde e una palestra da circa 600mq utile per la pratica pomeridiana delle associazioni sportive.
L’Amministrazione ha voluto dare seguito alla progettazione avviata sul finire di mandato della giunta Pugnaloni, ritenendo fosse la soluzione più efficace per rispettare la priorità condivisa con i cittadini nelle assemblee pubbliche dei mesi scorsi, ovvero accelerare i tempi per arrivare quanto prima all’appalto dell’opera, migliorando però la parte legata a viabilità ed area sosta.
A seguire il Comune avvierà infatti anche la progettazione del parcheggio e della nuova bretella di collegamento tra via Quinto Luna, nella zona residenziale di Campocavallo, e via Bonomi, nell’area industriale. Un’infrastruttura strategica non solo per i flussi legati al nuovo plesso scolastico, ma anche come bypass alla strada provinciale (via Jesi).
Questo intervento, parallelo a quello sul plesso scolastico, permetterà inoltre di realizzare un’ampia area verde multifunzionale e un parcheggio potenziato a servizio dell’intera frazione, con almeno 70 posti auto e una corsia preferenziale per gli scuolabus.
(Comune di Osimo)
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