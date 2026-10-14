OSIMO | Giochi, Musica, divertimento in Piazza Boccolino dalle 17,00 alle 21,00

Sabato 17 Ottobre Piazza Boccolino si riempirà di giochi, musica, divertimento e voglia di stare insieme!

Abbiamo pensato a un pomeriggio dedicato soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, ma aperto a tutte le età, con giochi da tavolo e di ruolo, DJ set e tante esperienze da provare.





E ci sarà anche una sorpresa: con TEN MINUTES DJ potrete mettervi alla prova direttamente in consolle e diventare DJ per dieci minuti!







Ma la cosa più importante è che vogliamo coinvolgere i ragazzi fin da subito, dando loro la possibilità di scegliere i giochi che troveranno in piazza.





Basta inquadrare il QR code sulla locandina e rispondere a un breve questionario!

Questa iniziativa nasce dal lavoro della nostra Consulta Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, insieme alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Osimo e alla Caritas Diocesana Ancona-Osimo.





Un ringraziamento particolare va all’associazione Circolo Ludico “La Torre Nera, che metterà a disposizione la propria esperienza e passione per il mondo dei giochi da tavolo e di ruolo, e all’ Istituto di Istruzione Superiore Laeng-Meucci, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente il pomeriggio grazie alla musica e alla partecipazione dei suoi studenti.





Due collaborazioni preziose, che dimostrano quanto sia bello quando associazioni, scuole e istituzioni lavorano insieme per i nostri ragazzi!

Credo molto nell’importanza di creare occasioni come questa, in cui i giovani possano sentirsi protagonisti, ritrovarsi con gli amici e scoprire nuovi modi di stare insieme.



