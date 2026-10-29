OSIMO | Sentenza Tar su appalto Palas per Scherma e Arti Marziali

La vicenda del ricorso al Tar Marche promosso dall'azienda Enrico Francinella SRL contro l'azienda risultata aggiudicataria della gara di appalto Bc Appalti Srl per la realizzazione del nuovo palascherma si è conclusa con una sentenza che in buona sostanza, prevedendo l’annullamento della gara, non vede nessun vincitore ma lascia scontente tutte le parti coinvolte.

Per quanto riguarda il Comune, il rinnovo della gara posticipa inevitabilmente i tempi di realizzazione di questa importante opera, anche in vista del 2028, anno del titolo europeo a Città dello sport. Il rammarico è soprattutto per i tanti fruitori che avrebbero potuto beneficiare di spazi più sicuri e più idonei alla loro formazione sportiva.

L’Amministrazione comunale, pur ribadendo la massima fiducia nella SUAM (Stazione Unica Appaltante della Regione Marche), non proporrà appello avverso la sentenza del Tar Marche, intendendo invece darne pronta esecuzione procedendo al rinnovo della gara.

Seppur consapevoli che l’adozione del criterio di aggiudicazione scelto (cioè quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quello del massimo ribasso) espone la Stazione appaltante a un maggior rischio di contenzioso proprio perché comporta una valutazione non solo di criteri economici, ma anche di fattori tecnici e qualitativi, riteniamo che oggi l’interesse prevalente sia quello del “risultato”, ovvero una nuova rapida aggiudicazione dell’appalto.

Tuttavia, proprio per il fatto che la sentenza del Tar scontenta un pò tutti, non possiamo escludere che possa essere oggetto di appello al Consiglio di Stato sia da parte della Enrico Francinella SRL che della Bc Appalti Srl.

L’unico auspicio è che l’eventuale ulteriore contenzioso non allunghi eccessivamente i tempi di realizzazione dell’opera.

(Comune di Osimo)