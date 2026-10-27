OSIMO | Recupero Post-Sisma Chiesa dell'Annunziata al Cimitero Maggiore

La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato la delibera sul progetto esecutivo di ristrutturazione e adeguamento sismico della chiesa dell’Annunziata, nota come chiesa del cimitero Maggiore di Osimo.

L’immobile, di proprietà del Comune, era stato danneggiato dallo sciame sismico del 2016 e aveva ottenuto, con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.137 del marzo 2023 un finanziamento statale di 500mila euro.





Il Comune aveva affidato i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto esecutivo, della relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al Raggruppamento temporaneo composto dall’ingegner Cristhian Clementi di Matelica, dall’architetto Massimo Fiori di Ancona, dal geologo Massimo Gubinelli di Castelraimondo e dall’architetta Alessandra Traballoni di Matelica, per un importo netto delle prestazioni pari a 50mila euro.





Il progetto esecutivo, così come approvato dalla Conferenza dei servizi, dall’Ufficio Speciale Ricostruzione e integrato di alcuni elaborati, prevede ora un impegno di spesa di 650mila euro compresa Iva e quindi il Comune di Osimo, mediante apposite variazioni di bilancio, ha già stanziato fondi propri per 150mila euro per coprire l’intero intervento.





Con determina dirigenziale firmata ieri dal Dipartimento del Territorio, è stata esercitata l’opzione relativa all’affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere allo stesso Raggruppamento temporaneo di professionisti che era risultato affidatario della progettazione.





E’ stato inoltre affidato alla Centrale di Committenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente con procedura negoziata, auspicando quindi che a breve venga completato l’iter che porterà all’avvio del cantiere.





L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’edificio, con particolare attenzione alla sua valenza storica e artistica. Se ne garantirà il consolidamento strutturale, la riparazione degli elementi decorativi e architettonici danneggiati, il miglioramento degli impianti e dell’accessibilità, e il rinforzo della torre campanaria, con l’installazione di una scala interna e l’inserimento di cuciture armate.





Oltre alla sua funzione liturgica, la chiesa dell’Annunziata, edificata nel cuore del cimitero Maggiore nel 1505 su un preesistente convento, ospita il Sacrario dei Caduti osimani della Prima Guerra Mondiale, con 380 nomi incisi su lastre marmoree.





L’edificio conserva anche elementi architettonici e decorativi di pregio, come il portale in pietra con altorilievo dell’Annunciazione, altari barocchi settecenteschi, lapidi commemorative dal Quattrocento al Seicento e una preziosa cornice dorata che un tempo ospitava una pala di Lorenzo Lotto, oggi sostituita da una copia.