Scuole dell’infanzia di Osimo | Nuovi giochi e attrezzature degli spazi esterni

In questi giorni si è conclusa l’installazione dei nuovi giochi e delle nuove attrezzature negli spazi esterni di quattro scuole dell’infanzia di Osimo: la “Casa dei Bambini” di Osimo Stazione, la “Vincenzo Acqua” di Padiglione, il “Girotondo” di rione Sacra Famiglia e “Il Sorriso dei Bimbi” di Abbadia.

Un intervento che avevamo programmato durante l’estate e che oggi possiamo finalmente vedere completato.

A Padiglione manca soltanto l’installazione dell’ombreggiante, realizzato su misura, che arriverà a completare l’intervento.

Abbiamo sostituito e integrato giochi e attrezzature e riqualificato alcuni spazi, creando nuove possibilità di movimento, esplorazione e gioco all’aperto.

Perché i giardini delle nostre scuole sono spazi educativi a tutti gli effetti, nei quali i bambini imparano attraverso il corpo e il movimento, sviluppano autonomia, fantasia e relazioni, sperimentano e scoprono il mondo che li circonda.

È proprio della cura quotidiana dei luoghi in cui i nostri bambini trascorrono tante ore della loro giornata che vogliamo continuare a parlare.





(La Sindaca Michela Glorio e Assessora alla Scuola Simonetta Tirroni)