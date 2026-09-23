“NON A VOCE SOLA” CHIUDE LA RASSEGNA CON “LEGGERE LOLITA A TEHERAN”

Il 25 settembre al Teatro Nuova Fenice di Osimo lo spettacolo di Cinzia Spanò e Marta Pistocchi, tratto dal libro di Azar Nafisi.

Ingresso libero e gratuito.

Si conclude a Osimo l’edizione 2026 di “Non a Voce Sola”, la Rassegna che quest’anno ha attraversato luoghi, linguaggi e pensieri intorno al tema “Con-essere. Corpi in alleanza”.

L’ultimo appuntamento è in programma venerdì 25 settembre alle ore 21.15 al Teatro Nuova Fenice di Osimo (AN) con “Leggere Lolita a Teheran”, spettacolo di e con Cinzia Spanò e Marta Pistocchi, tratto dall’omonimo libro della scrittrice iraniana Azar Nafisi.

Una scelta fortemente simbolica per chiudere il percorso della Rassegna: la storia di Nafisi racconta infatti la forza della letteratura e della condivisione come strumenti di libertà, capaci di creare uno spazio di resistenza anche quando intorno tutto sembra imporre silenzio, censura e isolamento.

Al centro del libro e dello spettacolo c’è un piccolo gruppo di donne che, nella Teheran degli anni successivi alla Rivoluzione islamica, si ritrova clandestinamente nella casa della propria insegnante per leggere e discutere romanzi proibiti. Attraverso le pagine della letteratura, quelle donne riconquistano uno spazio di parola, di immaginazione e di libertà, costruendo tra loro una comunità fondata sull’ascolto e sulla possibilità di essere, insieme, se stesse.

È proprio in questa esperienza collettiva che “Leggere Lolita a Teheran” incontra il filo conduttore di “Non a Voce Sola”: “Con-essere. Corpi in alleanza”. Corpi che si incontrano, si riconoscono e si sostengono; corpi femminili che, attraverso la parola condivisa, trasformano una condizione di solitudine e oppressione in una possibilità di resistenza.

La lettura diventa così un atto profondamente politico: leggere insieme significa tenere aperto uno spazio di libertà, riaffermare il diritto all’immaginazione, alla conoscenza e alla propria identità. E significa soprattutto riconoscere nell’altra una compagna di strada, qualcuno con cui condividere la vulnerabilità ma anche la forza.

Con lo spettacolo di Cinzia Spanò e Marta Pistocchi, “Non a Voce Sola” affida dunque alla scena il proprio messaggio conclusivo: l’alleanza nasce dalla relazione, dalla parola, dall’ascolto e dalla capacità di non lasciare l’altro solo. Anche quando il mondo impone confini, la cultura può creare luoghi nuovi nei quali incontrarsi e continuare a pensare.

Un finale che non vuole essere una conclusione, ma un invito a proseguire fuori dal teatro quella pratica di con-essere che la Rassegna ha posto al centro del suo percorso.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito, senza prenotazione.

Venerdì 25 settembre 2026 – ore 21.15

Teatro Nuova Fenice – Osimo (AN)

“Leggere Lolita a Teheran” con Cinzia Spanò e Marta Pistocchi tratto dal libro di Azar Nafisi