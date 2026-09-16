OSIMO | Fare nuovamente la richiesta per il Medico di Famiglia

Mi sono confrontata negli ultimi giorni con la Ast di Ancona in merito alla situazione dei Medici di Medicina Generale con ambulatorio nel territorio di Osimo, visto che alcuni recenti pensionamenti rischiavano di lasciare scoperti numerosi assistiti.

A seguito di modifica di contratto, dal 17 settembre si avrà una rimodulazione della situazione.





I Dottori Andrea Benincampi e Ilir Qose continueranno ad esercitare ad Osimo, ma con incarico temporaneo e, pertanto, potranno acquisire pazienti entro il tetto massimo di 1000 utenti ciascuno.





Tuttavia la Ast Ancona ha annunciato che si aggiungerà un terzo medico che normalizzerà la situazione. Si tratta della dottoressa Elena Leonarduzzi Palazzesi che aprirà un proprio studio ad Osimo, anche lei con incarico temporaneo e, quindi, potrà acquisire fino a 1000 pazienti, compensando di fatto il numero ridotto da contratto per Benincampi e Qose.





Tutti gli assistiti del Comune di Osimo potranno in sostanza scegliere di essere iscritti tra questi 3 medici. L'Azienda Sanitaria ha effettuato un incontro con tutti per coprire le zone carenti e per Osimo è riuscita a raggiungere questa soluzione della quale possiamo ritenerci soddisfatti.





Non resta che fare i migliori auguri di buon lavoro ai tre dottori in servizio nella nostra comunità. E ringraziare Ast Ancona per aver fornito una risposta tempestiva alle richieste giunte da Osimo.





(La Sindaca Michela Glorio)