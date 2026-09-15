OSIMO | Fiera di San Giuseppe | Parcheggi e Bus Navette

Per il prossimo fine settimana, in occasione della tre giorni di Fiera di San Giuseppe, è stato elaborato un Piano sicurezza in accordo tra Comune, Polizia Locale, Commissariato di Pubblica sicurezza di Osimo e il supporto di Croce Rossa, Misericordia, Associazione nazionale Carabinieri, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, CB-OM Osimo e Val.co Marche Osimo.

Per la Fiera di San Giuseppe, tra ambulanti, hobbisti, associazioni locali e food truck saranno presenti oltre 60 espositori. Lo street food in via Saffi partirà già da giovedì sera (il 17) fino a domenica 20, con relativo divieto di sosta. Il giorno di San Giuseppe, 18 settembre, l’area di fiera sarà in via Lionetta, corso Mazzini, piazza Marconi e piazza Dante, mentre il 19 e 20 settembre verrà occupata per la fiera anche piazza del Comune e piazza Boccolino. Piazza Rosselli, zona Poste, sarà utilizzata come area di sicurezza e servizi durante i tre giorni di fiera, dunque, è previsto divieto di sosta, così come il primo tratto di via 5 Torri.





Il giorno di San Giuseppe, dalle ore 17,30, sarà dedicata un’area al concerto dei The Kolors delle ore 21, il cui palco verrà posizionato davanti al poliambulatorio all’inizio di via Antica Rocca. Le zone di Piazza del Comune, piazza Boccolino e corso Mazzini fino all’intersezione con piazza Gallo verranno quindi completamente dedicate al pubblico del concerto. Per accedervi, sono previsti due varchi di accesso in entrata: in piazza Boccolino lato via San Francesco e piazza don Minzoni lato via 5 Torri. Molteplici invece i varchi di uscita: via Lionetta, via Sacramento, via Pontelli, via Fuina, vicolo Bonfigli, vicolo Cesari, corso Mazzini direzione piazza Dante. Questo per consentire un accesso contingentato e più ordinato possibile con controlli nei varchi da parte di protezione civile e forze dell’ordine. Ovviamente l’accesso all’area contingentata e dedicata al concerto è sempre garantito a chi risiede dentro l’area e a chi ha prenotazioni nei locali del centro storico.

Per motivi di sicurezza, verrà emessa ordinanza che vieta la vendita da asporto di contenitori in vetro e l’ingresso nell’area concerto di borracce, contenitori in vetro, lattine, ombrelli, caschi da moto, petardi e altri oggetti potenzialmente pericolosi.





Per il giorno di San Giuseppe, oltre al Maxiparcheggio sono disponibili aree di sosta nei parcheggi del cimitero Maggiore, della scuola media Leopardi in via Chiaravallese e del San Carlo dai quali raggiungere a piedi il centro storico, mentre dal parcheggio di piazzale Grande Torino alla Vescovara sarà predisposto un servizio di navetta gratuito a giro continuo a partire dalle ore 17, con fermata in via Fonte Magna davanti alle grotte del Cantinone.





Queste misure non saranno invece applicate nei giorni di sabato 19 e domenica 20 settembre, quando oltre alla fiera sono previsti gli spettacoli dal palco di via Antica Rocca “Remember Odissea” (il 19 alle ore 21) e “La Banda - Ligabue tribute band” (il 20 alle ore 18).





Il Tiramisù in occasione delle festività patronali, posticiperà l’orario di chiusura serale alle ore 24 il 16 e 17 settembre, alle ore 01,30 il 18 e 19 settembre, e alle ore 22,00 il 20 settembre.





Per garantire la fruibilità della Continuità Assistenziale di Osimo (ex guardia medica), il servizio nei giorni 18, 19 e 20 settembre verrà spostato dal poliambulatorio di via Antica Rocca al Centro di Salute Mentale di via De Gasperi.