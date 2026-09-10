Osimo Stazione | Sopralluogo alla Scuola la Sindaca Michela Glorio e Assessore Simonetta Tirroni

Ho svolto un sopralluogo con l’assessora alla scuola Simonetta Tirroni per verificare alcuni lavori di manutenzione partiti nelle ultime settimane nei plessi scolastici.

Quello più importante è alla scuola secondaria di primo grado di Osimo Stazione dove si sta rifacendo completamente la copertura per risolvere una volta per tutte i problemi di infiltrazione, che avevano reso impossibile anche usare delle aule all’ultimo piano. A fine lavori verranno rimontati i pannelli fotovoltaici e piantumati nuovi alberi.

Altri interventi sono stati nelle scuole dell’infanzia. In quattro, ad esempio, è stato rinnovato il parco giochi esterno: al Girotondo, a Osimo Stazione, Abbadia e Padiglione.

Il piano degli interventi partiti in estate riguardano anche le nuove guaine e coperture sull’infanzia di Campocavallo, i nuovi lucernari all’infanzia Girotondo e alla primaria Marta Russo, la recinzione alla scuola d’infanzia Madiba al Foro Boario, la manutenzione della copertura alla primaria di Osimo Stazione e alla scuola secondaria di Passatempo, dove è stato ricavato anche un nuovo spazio didattico.

E ancora, un parapetto all’anfiteatro interno alla primaria Fornace Fagioli, una staccionata nell’orto didattico a piazzale Bellini, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio per tutti i plessi scolastici e la valutazione di stabilità e delle condizioni degli esemplari arborei presenti nei cortili di tutte le scuole osimane. Infine, verrà rinnovata la copertura di una parte del nido Collefiorito.

Complessivamente sono stati impegnati a bilancio circa 650mila euro.

(La Sindaca Michela Glorio)