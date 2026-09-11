Weekend ricco di eventi ad Osimo, molti dei quali collegati al cartellone degli eventi patronali di San Giuseppe.

Parte oggi (venerdì) la rassegna “Coccolami con un libro” alla biblioteca comunale alle ore 16 che promuove il programma “Nati per leggere” sui benefici della lettura durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

Prossimi appuntamenti previsti in biblioteca il 9 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre e 15 gennaio, sempre a ingresso libero. Stasera all’ex Foro Boario alle 21,15, “Canta che ti passa”, laboratorio vocale aperto a tutti. Sempre stasera alle 21, ma al Ridotto del teatro La Nuova Fenice, “Sindache unite contro la violenza di genere” con presentazione del saggio “Oltre il silenzio, Riconoscere la violenza" di Elisabetta Pieragostini, scrittrice e imprenditrice.

Domani, 12 settembre alle 17 al Ridotto della Nuova Fenice, “Diplomati e laureati con Avis”, un pomeriggio di festa e valorizzazione di giovani studenti con la consegna delle borse di studio Avis. Previsto anche un momento informativo a cura della dott.ssa nutrizionista Federica Scarponi, sul tema “Benessere: tra dono e sana alimentazione”.

Sempre domani, ma alle 18 al Mercato delle erbe, inaugurazione del progetto fotografico collettivo nazionale “100 mostre fotografiche”, allestimento a ingresso libero visitabile fino al 20 settembre.

Gli autori sono Gilberto Accattoli, Elisabetta Aquilanti, Roberto Di Lorenzo, Luciano Giuliodori, Sauro Marini, Sauro Strappato, Tiziana Torcoletti, Luciano Zamporlini. La sera invece, al teatro La Nuova Fenice alle 21,15, concerto di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/27 “Da Bach al Musical - Il barocco, i musical di Gershwin e Webber e .. Bolero!”. Sul palco l’Orchestra Giovanile Marchigiana – ARCUS diretta dal Maestro Alessandro Marra, e come solisti Giulia Belelli e Serena Giuri (Violini), Noemi Grecchi (Soprano), Lorenzo Montesi (Sax Soprano) e Rinaldini Sax Quartet.

Sabato e domenica “Sentinella” animerà vicoli e piazze del centro storico a partire dalle ore 18 con tour audioguidato. Uno spettacolo teatrale itinerante promosso da Astrifiammante che prende spunto dai racconti del periodico La Sentinella del Musone, pubblicato a Osimo dal 1877 al 1923, le cui copie conservate nella biblioteca comunale sono state oggetto di una delicata digitalizzazione che consentirà di renderle fruibili a tutti più agevolmente.

Domenica in centro storico, a partire dalle ore 9, la gara podistica Trofeo 5 Torri giunta alla 43esima edizione organizzata dall’Atletica Amatori Bracaccini Osimo. Durante la gara ci saranno divieti di circolazione e sosta sulle vie interessate dal passaggio dei corridori.

La gara principale, il Giro del Castello da 9.9 km, partirà da piazza del Comune per transitare in via Lionetta, via Giulia, via San Francesco, piazza Leopardi, corso Mazzini, piazza Boccolino, via Lionetta, via Cialdini, per scendere a Borgo San Giacomo, via Chiaravallese fino a salire su Monte Santo Pietro, per poi ridiscendere e fare ritorno in piazza Boccolino. Sullo stesso percorso sarà previsto un giro da 1.5 km nel quale si potranno mettere alla prova i tanti amanti della corsa su strada.

Domenica sera alle 21,15 al teatro La Nuova Fenice, a ingresso libero, concerto della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi per omaggiare gli ottocentenari francescani in occasione dell’Anno Giubilare Francescano 1226-2026. Infine, lunedì 14 settembre alle 18,30 alla Nuova Fenice a ingresso libero la presentazione al pubblico della stagione teatrale 2026/27.