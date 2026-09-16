Civiche Benemerenze OSIMO Teatro La Nuova Fenice 17 Settembre

Domani sera, giovedì 17 settembre alle ore 21, si terrà la tradizionale cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze attraverso le quali il Comune di Osimo riconosce attestati e onorificenze.
La manifestazione non si terrà più in piazza del Comune ma al teatro La Nuova Fenice per via delle previsioni meteo avverse.
1. Le “Civiche benemerenze”, che rappresentano il riconoscimento annuale più prestigioso, saranno tre: consegnate a Luciano Antonelli fondatore nel 1961 della Lenco Italiana, intuizione industriale che ha portato a Osimo lavoro, competenza tecnica e respiro internazionale fino a raggiungere oltre 500 dipendenti; a Patrizia Ceccarani che ha dedicato oltre cinquant'anni di vita e professione alla Lega del Filo d'Oro, anche come Direttore del Centro di Riabilitazione di Osimo e Direttore Tecnico-Scientifico della Fondazione; e a Graziano Piergiacomi per essersi contraddistinto nel servizio reso alla comunità osimana, sia nella sua professione di medico di famiglia e specialista in reumatologia, sia nel suo impegno istituzionale come componente per circa 30 anni del Consiglio comunale di cui è stato anche Presidente.
2. I riconoscimenti alla “Memoria” andranno ai famigliari di Valeria Dentamaro giornalista e fondatrice de La Meridiana, Fiorenza Marchegiani attrice di cinema, teatro e tv, Giustiniano Alocco storico dirigente del calcio giovanile e dilettantistico osimano, Andrea Cristicchia per 37 anni a servizio della Fondazione Bambozzi, Anna Maria Marconi coordinatrice pedagogica della Asso, Annarita Copparini promotrice della Mensa del povero, Massimo Pirani dell’omonima pasticceria.
3. “Attestati per particolari traguardi” al Gruppo scout Osimo 2 per i 50 anni della Fondazione, a La Bottega della Carne per i 50 anni di attività, a Lucesole e Mazzieri per lo stesso anniversario, al Panathlon Osimo per i 35 anni dalla fondazione, a Climatec Srl per i 30 anni di attività, a Baricentro per i 20 anni di attività, al ristorante Mezzo Baiocco per i 20 anni di vita e, infine, all’associazione sportiva Circolo dei Senza Testa – 5 Torri per le 20 edizioni del ciclopellegrinaggio Osimo – Copertino.
4. Attestato “Una vita per il lavoro” a Piero Camilletti per 55 anni meccanico e capo officina della ditta Pirani Macchine Agricole, a Luca Cesari e Marco Cesaretti titolari della Cimaf che, una volta andati in pensione, hanno lasciato l’azienda ai dipendenti, a Umberto Fiumani geologo e studioso che spesso ha collaborato con il Comune alla crescita della comunità osimana, a Fabiola e Stefania Giaconi titolari della storica attività Desideri, a Patrizia Quercetti manager del settore estetica e profumeria dirigente di Galeazzi Profumerie e gruppo Naïma. Infine, ad Anna Maria Zitti fioraia storica al Cimitero Maggiore.
5. “Menzioni speciali” a 5 associazioni che fanno parte del sistema di Protezione civile ad Osimo: Club CB-OM, Confraternita Misericordia, Croce Rossa, Gruppo comunale di Protezione civile, Val.Co Marche. Menzione speciale anche ad Andrea Marinelli per la sua attività di regista cinematografico e operatore di ripresa che ha saputo trattare, con approccio documentaristico ma sempre empatico, tematiche sociali, culturali e ambientali. Menzione anche a Edoardo Caporalini, Francesco Pesaresi e Michele Strappati che per aver portato i primi soccorsi ai giovani incidentati lo scorso giugno in zona Aspio. Menzione speciale a Filippo Eremitaggio giovane universitario che ha vinto il prestigioso Core77 Design Awards con uno strumento modulare di gioco e riabilitazione per bambini con pluridisabilità psicosensoriale. Infine, Menzione speciale a Sandro Mangiacristiani, infermiere in servizio per 40 anni, gran parte come soccorritore di elisoccorso.
6. “Encomio civico per Meriti Sportivi” a Matteo Baiocco, pilota motociclistico pluricampione italiano Superbike 2011,2012 e 2016 e campione europeo Supersport 2003.
7. Per la categoria “Osimani nel Mondo” attestato a Cristina Travagliati, che vive e lavora a Bruxelles presso il Parlamento Europeo.
8. Infine numerosi gli attestati di “Encomio civico alle Forze dell’Ordine”. Al Maresciallo ordinario Vincenzo Russo della Tenenza della Gdf di Osimo intervenuto fuori servizio per prestare soccorso in un incidente stradale, all’agente di Polizia di Stato Riccardo Fermani per aver salvato con manovre di rianimazione un uomo colto da malore lo scorso gennaio, all’agente Emanuel Paganelli per aver lo scorso maggio soccorso fuori servizio una donna che aveva accusato un malore al volante, portando in salvo i suoi tre bambini. E ancora, al Sostituto commissario Tiziana Corsi, gli agenti Enrico Cerri e Stefano Marani del comando di Polizia locale di Osimo per aver, lo scorso gennaio, rinvenuto un veicolo abbandonato privo di targhe e senza numeri identificativi, scoprendo tramite spycam che era stato abbandonato per smaltimento illegale. Encomio all’agente Daniele Roncaglia del Comando di Polizia locale di Osimo per aver rinvenuto, su segnalazione dei residenti, una vasta area degradata trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto, scoprendone l’autore. Infine, encomi al personale del distaccamento di Osimo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona intervenuti a febbraio per un incendio in un capannone di via di Filottrano: Ispettore Antincendio Diego Simoncelli, Capo Reparto e responsabile operativo del Distaccamento di Osimo Doriano Carnevali, Capo Reparto Maurizio Ulisse, Vigile del fuoco Coordinatore Massimo Cecchi, Vigile del fuoco Esperto Raffaele Migliori, Vigile del fuoco Esperto Michele Tarsetti, Capo Squadra Luca Bernacchia, Vigile del fuoco Esperto Jonathan Gardella, Vigile del fuoco Esperto Simone Montedoro, Vigile del fuoco Esperto Jacopo Paolini, Vigile del fuoco Filippo Angelelli, Capo Squadra Andrea Vignoni, Vigile del fuoco Esperto Samuele Ottavianoni, Vigile del fuoco Coordinatore Moreno Temperoni, Vigile del fuoco Esperto Matteo Maccioni, Capo Squadra Esperto Mauro Maccari, Vigile del fuoco Esperto Claudio Torcoletti, Vigile del fuoco Luca Meloni, Vigile del fuoco Esperto Leonardo Ognisanti, Vigile del fuoco Jacopo Saracini, Capo Reparto Paolo Giorgini, Vigile del fuoco Coordinatore Emanuele Carletti, Vigile del fuoco Esperto Tommaso Tarsetti, Vigile del fuoco Coordinatore Mauro Michelangeli, Vigile del fuoco Esperto Simone Antonelli, Capo Squadra Andrea Giampieretti, Vigile del fuoco Esperto Lorenzo Bonetti, Capo Squadra Esperto Fabrizio Chiodi, Vigile del fuoco Esperto Francesco Secchiaroli, Vigile del fuoco Esperto Lorenzo Cerioni, Capo Squadra Michele Marinelli, Vigile del fuoco Coordinatore Manuel Berti, Vigile del fuoco Esperto Luca Faini, Vigile del fuoco Esperto Diego Sabbatini.
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