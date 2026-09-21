OSIMO | Si sono concluse le feste Patronali

Osimo in questa veste non si vedeva da tempo. Una città rinata, viva, che ha voglia di entusiasmo e che ha saputo apprezzare lo sforzo organizzativo per una serie di eventi importanti.

Il cartellone allestito dall’amministrazione comunale con l’aiuto delle società partecipate e di numerose associazioni, è stato un successo assoluto. In particolare, lo scorso weekend con tre serate spettacolo che hanno calamitato in centro storico migliaia di persone.





Sarebbe limitante enfatizzare solo la serata di venerdì per i The Kolors, che rimarrà comunque nella storia per il successo di pubblico e per l’organizzazione imponente richiesta dal Piano sicurezza e l’attivazione del servizio navetta dalla Vescovara. Perché il successo è stato bissato e poi triplicato anche sabato e domenica con grande partecipazione agli spettacoli Remember Odissea e il tributo a Ligabue con La Banda e Federico Poggipollini, che hanno saputo animare e divertire ancora il nostro centro storico.





A chi accusa l’amministrazione Glorio di aver investito troppe risorse, è bene ricordare che a bilancio sono stati stanziati 95mila euro per gli spettacoli patronali, non solo per i tre concerti dello scorso weekend, ma anche sicurezza, montaggio palco, Siae eccetera. Nel 2024 la somma spesa dall’allora amministrazione Pirani fu di 91mila euro. Insomma, una differenza minima a livello economico, ma abissale in termini di quantità e successo degli eventi. Nel 2024, infatti, ci furono gli spettacoli di Enrico Ruggeri e I gemelli di Guidonia, mentre nel 2026 sono stati organizzati i The Kolors, Remember Odissea, La Banda Ligabue Tribute band con Federico Poggipollini, Concerto di inizio anno scolastico dell’Orchestra giovanile marchigiana Arcurs, Canta che ti passa al Foro Boario. Fatti i debiti confronti, ognuno tragga le sue conclusioni.

Ed è anche demagogico sostenere che investire in cultura ed eventi distragga risorse da altri capitoli di spesa, perché sono poste di bilancio differenti. Per sociale e manutenzioni, ad esempio, i fondi sono già stanziati e il sostegno da parte della maggioranza all’operato dell’amministrazione è e resterà massimo.

La scelta di far brillare Osimo come lo scorso weekend è dunque assolutamente da perseguire in futuro, specialmente dopo aver vissuto l’onta di un commissariamento prefettizio che aveva spento sogni e ambizioni. Quindi, grazie a chi ha lavorato in questo senso.

Avanti così.