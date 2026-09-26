Atti vandalici a Osimo | La Sindaca Michela Glorio chiede collaborazione

Questa mattina ho svolto un sopralluogo assieme al direttore di Osimo Servizi, Mirco Gallina, a piazzale Europa, zona Sacra Famiglia, dove sono stati compiuti atti vandalici.

Sotto al loggiato della piazza rossa sono state rovinate e divelte alcune panchine, peraltro molto, molto pesanti, il che fa pensare che sia stata l’opera non di 2-3 ragazzini, ma di un gruppo, non escludo anche di adulti. Poi le imbrattature sul muro, alcune davvero pesanti, specialmente perché vicino alla chiesa della Sacra Famiglia. Voglio essere chiara: serve rispetto per gli spazi pubblici e quindi avvieremo l’iter per cercare da un lato di ripristinare il decoro dei luoghi e dall’altro di individuare i responsabili.





Purtroppo, nelle ultime settimane sono molti i danni o comportamenti scorretti compiuti contro il patrimonio comunale e, soprattutto in campetti polivalenti belli e appena rinnovati come quelli di Santo Stefano e Osimo Stazione. Ragazzini che entrano nei campetti con gli scooter e che rischiano quindi di rovinare il nuovo manto, dimostrando disprezzo o superficialita' verso quelli che sono gli sforzi e gli investimenti dell' amministrazione comunale. Serve senso civico ed educazione per preservare i luoghi di ritrovo e di svago e non rendere vane le spese fatte con i soldi di tutti gli osimani. Per questo chiedo collaborazione anche alle famiglie, alle scuole, parrocchie e mondo associativo per stimolare e promuovere il senso civico e il bene comune.





Per aumentare l’impianto di videosorveglianza comunale, già esteso negli anni scorsi, abbiamo appena presentato la candidatura di Osimo al bando regionale che fornisce contributi per l’acquisto di spycam pubbliche e l’implementazione delle sale operative. Un progetto da 45 mila euro che consentirebbe di acquisire 6 nuove telecamere da installare nei luoghi maggiormente segnalati da cittadini e comitati di quartiere.





(La Sindaca Michela Glorio)