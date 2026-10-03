Centro polifunzionale del Foro Boario di Osimo | Restyling e programma d'Autunno

Ieri si è conclusa una settimana di attività, laboratori e interventi di urbanistica tattica che hanno abbellito, con colori e dipinti, gli spazi aperti del Foro Boario.

Anfiteatro, campetto da basket e pista di pattinaggio hanno ora tutt’altro aspetto, regalando a questo angolo della città una immagine mai avuta prima, che è sorta grazie al coinvolgimento di scuole, cittadini comuni e Collettivo Fresco che ha coordinato i lavori.





Ieri sera evento di chiusura anche con food truck che ha allietato le famiglie che hanno partecipato alle attività. Si proseguirà poi con la pittura delle facciate dei servizi igienici presenti nel giardino, appena verrà terminato il cantiere di ristrutturazione.





Intanto proseguono le attività nel centro polivalente che abbiamo ricavato riqualificando il loggiato storico del Foro Boario con i fondi Pnrr.





Tutti i pomeriggi, grazie alla Asso, è aperto a tutti negli orari nei quali non ci sono già attività proposte dalle associazioni del territorio che possono prenotare gli spazi, penso ad esempio alle lezioni di scacchi il lunedì.





Il Comune nel loggiato organizzerà uno dei tre corsi della Ginnastica della mente (il venerdì mattina) con iscrizioni da fare entro il 6 ottobre. E ripropone una serie di attività pensate per le famiglie e l’infanzia con i Laboratori di Autunno.





Grazie anche all’impegno dell’assessore Simonetta Tirroni e all’Ambito sociale, la nostra giunta conferma una attenzione particolare al mondo dei bambini, per favorirne una crescita sana e consapevole.





Nei prossimi quattro giovedì pomeriggio (8, 15, 22 e 29 ottobre dalle ore 16 alle 19) laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni (teatro, pittura, maschere con le foglie, con l’ultimo appuntamento del 29 dedicato ad una festa in maschera con giochi e musica per tutte le età).





Sempre al centro polifunzionale del Foro Boario, è attivato uno sportello di ascolto psicologico e informativo da ottobre a dicembre tutti i sabati mattina (ore 8,30-12,30) su prenotazione, con attività anche di orientamento ai servizi.





Il loggiato e il parco del Foro Boario sono stati così trasformati in pochi mesi da luogo di degrado a spazi di crescita e opportunità per tutti.