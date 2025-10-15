Osimo | La nuova Segretaria Generale





Ringraziando e salutando Mario Sopranzetti, segretario generale del nostro Comune nell’ultimo anno, diamo quindi il benvenuto alla dottoressa Giorgio, certi che saprà mettere al servizio della nostra comunità la sua esperienza formativa e professionale, coordinando una macchina comunale che stiamo rinforzando per accelerare i tanti dossier da seguire e gli altri che dovremo aprire.





www.inpa.gov.it Proprio in questa ottica sono stati pubblicati da ieri sul portale della Pubblica amministrazione e anche sul sito del Comune di Osimo due bandi di concorso per 9 amministrativi: 2 funzionari per i quali è richiesta la laurea e 7 impiegati per i quali è sufficiente il diploma di scuola superiore. Andranno a rinforzare il personale di vari settori: dalla ragioneria ai lavori pubblici, dall’anagrafe a all’ufficio patrimonio. Per partecipare ai concorsi bisognerà iscriversi entro il 12 novembre nell’apposito portalesezione bandi e avvisi.









Nelle prossime settimane verrà pubblicato un altro bando di concorso per un tecnico (categoria C, con diploma) e un altro concorso assieme al Comune di Jesi per agenti di polizia locale. A questi si aggiungono 6 nuovi dipendenti (ben 4 per gli uffici tecnici) arrivati tra agosto e settembre tramite procedure di mobilità. Quindi nell’arco di pochi mesi il Comune accoglierà 17 nuovi dipendenti. Era uno dei nostri primi impegni di mandato, perché senza una struttura efficiente ed affiatata non si possono raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dall’amministrazione.

Laureata in Giurisprudenza alla Università Luiss di Roma con la Lode, ha poi acquisito un dottorato di ricerca in Diritto e procedura penale e dal 2012 l’abilitazione all’Albo nazionale dei segretari comunali dopo aver frequentato la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (SSAI). E’ stata già segretario con sede convenzionata nei Comuni di Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, in passato con incarichi anche ad Amandola, Belmonte Piceno, Monte Rinaldo. Dal febbraio 2024 è iscritta all’Albo nazionale dei segretari generali di fascia A, ed ha una formazione acquisita anche sul complesso mondo delle società partecipate, che per Osimo è un ambito strategico da attenzionare costantemente.