Al via la mostra POP JAPAN a Osimo

Emozione e gioia a Palazzo Gallo, in piazza Dante, in pieno centro storico a Osimo, per l’inaugurazione della mostra evento dell’anno, "Pop Japan. I grandi maestri pop del Sol Levante".

Un’esplosione della cultura pop giapponese e la sua capacità di influenzare l’immaginario popolare dell’intero pianeta sono arrivati a Palazzo Gallo che si ospiterà, dal 21 novembre 2025 al 6 aprile 2026, la mostra sui grandi maestri pop del Sol Levante, un allestimento curato da Giuseppe Stagnitta e prodotto e organizzato da Associazione Metamorfosi in collaborazione con il Comune di Osimo e A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo.

In cinque momenti espositivi diversi e propedeutici e con oltre 40 opere uniche e significative dei cinque artisti storici giapponesi, la mostra si articolerà dai primi esperimenti pop filoamericani di Yayoi Kusama al neo-pop di matrice giapponese di Takashi Murakami, per arrivare alle nuove tendenze di oggi, direttamente connesse al superflat style, come il micro-pop di Tomoko Nagao e le nuove tendenze della cultura Shōjo di Hiroyuki Takahashi, fino alla pittura digitale su fotografia di Hitomi Maesashi. Una mostra dal sapore internazionale che vuole agevolare l'avvicinamento agli eventi culturali del vasto mondo giovanile appassionato all'arte contemporanea giapponese.