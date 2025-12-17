Polizia Locale di Osimo | Auto rubata e restituita al proprietario

I giorni scorsi una pattuglia della Polizia Locale di Osimo, durante le attività ordinarie di controllo del territorio, ha individuato nel quartiere Osimo Stazione un veicolo in sosta che, per posizione e condizioni, ha attirato l’attenzione degli agenti.

I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’auto risultava oggetto di furto, con denuncia presentata alcune settimane prima. Il mezzo è stato quindi posto sotto sequestro e, al termine delle procedure di indagine, è stato restituito al legittimo proprietario.

Nei giorni successivi invece, durante un posto di controllo una pattuglia ha proceduto a fermare un veicolo che circolava per le vie centrali della città, sprovvisto di copertura assicurativa. Da verifiche più approfondite è emerso che l’autovettura era già sottoposta a sequestro. Gli agenti operanti hanno quindi provveduto a un nuovo sequestro con affidamento ad una depositeria convenzionata finalizzata alla confisca del veicolo. Per il conducente, oltre alle sanzioni pecuniarie, è stata avviata la procedura per la revoca della patente di guida.

La Sindaca e l'assessore alla sicurezza Lorenzo Bottegoni si congratulano con gli agenti di polizia locale per le operazioni portate a termine, certi che l'attenzione al monitoraggio del territorio da parte del Comando non verrà mai meno.