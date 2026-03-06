BIOGAS | i Cinque Stelle di Osimo dal 2012 contrari

Il Movimento 5 Stelle di Osimo ribadisce con forza la propria contrarietà ai progetti di realizzazione e conversione degli impianti a biometano previsti nel territorio osimano.

Come riportato anche dagli ultimi sviluppi della Conferenza dei Servizi, nonostante i numerosi pareri negativi espressi dal Comune, dalle istituzioni tecniche e dalle tante osservazioni presentate dai cittadini, l’iter autorizzativo sembra proseguire. Una situazione che riteniamo profondamente preoccupante.



Fin dall’inizio della vicenda il Movimento 5 Stelle di Osimo è stato al fianco del comitato dei cittadini e dei residenti, sostenendo le loro legittime preoccupazioni e chiedendo trasparenza, approfondimenti tecnici e il pieno rispetto della pianificazione urbanistica e ambientale del territorio.



In questi anni abbiamo:

sostenuto le iniziative del comitato dei cittadini, partecipando agli incontri pubblici e dando voce alle loro istanze;

sollecitato le istituzioni affinché venissero chiarite le criticità urbanistiche e ambientali legate ai progetti;

evidenziato i problemi relativi alla viabilità, alla tutela della fascia naturalistica e alla salvaguardia delle falde acquifere;

chiesto chiarezza sulla provenienza dei materiali e sulla gestione del digestato, tema centrale per comprendere l’impatto reale degli impianti;

ribadito la necessità che le scelte sul territorio vengano fatte nell’interesse della comunità e non solo sulla base di valutazioni economiche private.



Ricordiamo inoltre che già in passato, nel procedimento di VIA del 2018, erano state evidenziate criticità importanti che avevano portato ad un esito negativo. Questioni che oggi appaiono ancora più attuali.



Il Movimento 5 Stelle continuerà quindi a sostenere i cittadini e il comitato nella difesa del territorio, chiedendo che le valutazioni ambientali e urbanistiche vengano rispettate fino in fondo e che non vengano ignorate le numerose criticità sollevate.



Lo sviluppo delle energie rinnovabili è un obiettivo importante, ma non può avvenire a discapito della salute, dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.



Per questo continueremo a vigilare su ogni passaggio dell’iter e a portare avanti, con determinazione, la battaglia per la tutela del territorio osimano.



Movimento 5 Stelle Osimo