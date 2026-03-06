Elenchi ammessi agli orali | Concorsi Comune di Osimo

E’ stata fissata dalla commissione la data della prova orale per la selezione pubblica di un istruttore tecnico da assumere a tempo pieno e indeterminato nel settore Dipartimento del Territorio del Comune.

Dei 33 candidati che erano stati ammessi alla seconda prova scritta sui 61 che avevano partecipato inizialmente, in 14 hanno superato l’esame e il 16 marzo faranno la prova orale conclusiva, che si svolgerà a partire dalle ore 9 in Sala Consiliare.

Per quanto riguarda la selezione per 2 posti da funzionari amministrativi, dei 90 ammessi alla seconda prova scritta, potranno partecipare all’esame orale in 23. La data sarà fissata a breve. Inizialmente i candidati per questa selezione erano 320.

La commissione (che è composta dai dirigenti comunali e da professionisti esterni al Municipio) passerà poi alla valutazione dei testi della seconda prova scritta per i 7 posti da istruttori amministrativi, alla quale hanno partecipato in 316 sui 1.149 che inizialmente si erano candidati.

Faccio a tutti un grande in bocca a lupo nell’augurio che queste nuove forze possano dare nuovo impulso all’azione della macchina comunale

(Michela Glorio Sindaco di Osimo)

Elenchi ammessi agli orali

https://osimo.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=31