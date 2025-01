Martina Maceratesi conquista New York

Allora non sapevo cosa mi sarebbe aspettato.

Sapevo solo che potevo contare solo sulle mie forze per sopravvivere in quella giungla che è New York. Ero da sola. Dovevo crearmi amicizie, imparare la lingua, farmi capire. E crescere. Dovevo crescere e maturare se volevo rimanere lí.





Io amo New York perchè è lei che mi ha fatta crescere. Mi ha teso una mano e mi ha detto vai. Puoi farcela anche da sola.





Quando guardo queste foto ora che ho 30 anni penso che per una volta nella mia vita ho avuto coraggio. Io, che neanche un weekend da sola mi sarei fatta perchè avevo paura anche della mia stessa ombra.





Eppure eccome lí. Da Recanati a New York.

Mi sono buttata a capofitto in una dimensione diversa, passando dal calore della mia famiglia, al freddo della solitudine di stare dall'altra parte del Mondo.

Sono cambiate tante cose da quel momento, ma io sento di essere sempre la stessa. Insicura, paurosa ma determinata a fare sempre del mio meglio.

Ce l'ho fatta? Non so ancora darvi una risposta. C'è ancora molto lavoro da fare. Ma ce l'ha metto tutta. Come sempre.





Nella prima foto ero al Top of The Rock, maggio 2018. Ero appena arrivata a New York e dietro avevo lo skyline con la vista sull'Empire State building. Fino a qualche mese prima lo avevo visto al massimo sullo sfondo del mio pc. Vederlo dal vivo è stata un'emozione unica.





Nella seconda volta, maggio 2019. Un anno dopo. Il mio visto di allora stava per scadere. Dovevo tornare in Italia per terminare gli studi e provare a ricostruirmi dopo il mio primo anno a New York.

Io quello sguardo me lo ricordo. Sapevo di voler ritornare a New York e che quell'anno non mi bastava.

E infatti sono tornata due anni dopo





Adoro guardare le foto vecchie. Mi fa pensare che il tempo sia volato e che tutte le mie emozioni, le ricordo una a una.





(Martina Maceratesi)

Avevo 23 anni quando mi sono catapultata in una realtà piú grande di me, piú grande di quanto avessi mai immaginato.