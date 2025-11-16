50 anni fa viene firmato il trattato di Osimo

Stamattina abbiamo avviato la stagione 2025/26 delle passeggiate culturali che ho contribuito a organizzare assieme ad Asso e associazione PerTerra.

Luogo dove è stato firmato il Trattato di Osimo

La prima passeggiata è stata dalla chiesa della Misericordia a Monte Santo Pietro per celebrare la ricorrenza del Trattato di Osimo, il cui cinquantesimo è stato proprio questa settimana.

Lungo il tragitto abbiamo visitato due Fonti storiche, Follonica e Gattuccio. Poi a Monte Santo Pietro ci ha accolto il Conte Guido Leopardi Dittajuti che ci ha permesso di visitare il parco e la zona dell'omonima Villa dove è stato firmato il Trattato.

È stata una bellissima mattinata tra storia, paesaggi e anche sana attività motoria.

Un grande successo con iscrizioni che hanno raggiunto il tutto esaurito: ben 200 i partecipanti.

Ringrazio tutti per l'organizzazione e l'entusiasmo, in particolare la famiglia Leopardi Dittajuti per la disponibilità e l'accoglienza.

Prossimo appuntamento a Villa Simonetti con partenza dalla chiesa di San Paterniano il 14 dicembre.

(Jacopo Celentano Assessore)