Osimo | Abbadia si stringe nel ricordo dei suoi Caduti

Questa mattina la frazione di Abbadia di Osimo ha vissuto un momento di profonda partecipazione e commozione durante la Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

Paola Andreoni Vicesindaco di Osimo

Una cerimonia molto sentita dalla comunità, che ogni anno rinnova con rispetto e affetto la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e per la pace.

Ho partecipato come vicesindaca rappresentando la Sindaca Michela Glorio e l'Amministrazione Comunale e la presenza delle associazioni combattentistiche e quelle di volontariato, delle Forze dell’Ordine e della banda cittadina ha reso ancora più solenne un appuntamento che ad Abbadia rappresenta un vero e proprio gesto collettivo di gratitudine.

Dopo la Santa Messa, il corteo ha raggiunto il cippo dedicato ai Caduti: qui sono stati ricordati gli uomini e le donne che hanno donato la loro vita nei conflitti.

Il messaggio che l'Amministrazione Comunale ha voluto lasciare è stato il richiamo al l’impegno quotidiano per la pace e il valore della memoria come responsabilità verso le generazioni future.

In questa piccola ma fiera frazione, il ricordo non è solo un rito: è un legame vivo, un patrimonio condiviso che unisce passato e presente.

Grazie a tutte le associazioni, alle autorità e ai cittadini di Abbadia per aver partecipato con cuore e partecipazione.

Continuare a ricordare significa continuare a costruire insieme un futuro di pace.

(Paola Andreoni Vicesindaco di Osimo)