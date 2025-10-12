L'amministrazione di Osimo presente alla Perugia Assisi

Un ringraziamento all'assessora alla Pace Simonetta Tirroni che ha seguito la procedura muovendosi in prima persona stamattina da Perugia. Come prima cittadina di Osimo, era importante raggiungerla per manifestare la solidarietà del nostro Comune a tutti i popoli assediati da guerre e morte. Proseguiremo come amministrazione nel lavoro di sensibilizzazione, non

solo simbolica, per un mondo di convivenze pacifiche e non più conflittuali.

Basta odio

Basta sopraffazioni

Basta strumentalizzazioni

Una partecipazione sentita e quanto mai necessaria in questo momento storico. Ho avuto il piacere di percorrere il tragitto con vecchi amici e colleghi da sempre impegnati nella cooperazione, nell'inclusione, nel promuovere una società meno divisiva.