Palabaldinelli Osimo | 80mila euro per la sistemazione della copertura

Lo sport e gli impianti dedicati rappresentano per noi una priorità.

Dispiace per quello che è avvenuto ieri al PalaBaldinelli con le infiltrazioni causate dal forte acquazzone del pomeriggio, ma voglio assicurare che l’Amministrazione comunale sta intervenendo nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l’impiantistica sportiva e delle palestre di sua competenza.

Nello specifico, per il PalaBaldinelli sono stati stanziati a bilancio 80mila euro per la sistemazione della copertura. I lavori sono in fase di affidamento.

Solo nel 2026 abbiamo speso più di mezzo milione di euro nella manutenzione ordinaria di impianti sportivi e palestre. Rigetto dunque al mittente le accuse che ci sono rivolte di non prendercene cura. A dimostrare il nostro impegno sono numeri e fatti, non parole.

(La Sindaca Michela Glorio)