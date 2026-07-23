Nuovo Commissariato di Polizia a Osimo

in Consiglio comunale la delibera per il riconoscimento della pubblica utilità.

L'Amministrazione comunale di Osimo porterà all'esame del Consiglio comunale la delibera con cui viene attestata la pubblica utilità dell'intervento per la realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia, un primo passo importante che stabilisce la localizzazione dell' area e consente il proseguimento dell'iter dell'opera.





«Si tratta di un momento importante – dichiara il Sindaco di Osimo – perché con questo provvedimento il Consiglio comunale è chiamato a riconoscere formalmente il valore pubblico di un'infrastruttura attesa da anni e destinata a rafforzare la presenza dello Stato sul nostro territorio".

L'approvazione della delibera costituisce un passaggio necessario per dare sostanza al percorso amministrativo per l' ottenimento dei fondi e la realizzazione del Progetto. Ringrazio il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Ancona e la Questura di Ancona per la collaborazione instaurata in questi primi mesi del mio mandato amministrativo e per credere fortemente in questa progettualita'.

«Come Amministrazione – prosegue il Sindaco – abbiamo lavorato con determinazione affinché questo progetto potesse avanzare. Oggi compiamo un ulteriore passo concreto verso un'opera strategica che risponde a un interesse pubblico evidente e condiviso.





Il Questore di Ancona, dott. Cesare Capocasa, che ha fortemente voluto questo progetto, ha espresso "grande soddisfazione per questo importante passo, la localizzazione scelta consente di essere vicino alle persone, essendo l’area inserita in un contesto servito, baricentrico e popoloso".





L’area scelta in via Vicarelli, infine, interessa solo una parte dell’attuale area verde A. Luna mantenendo intatta la previsione da piano regolatore per la scuola media e l’area verde a servizio del quartiere.