Nicola Pigini | Venerdì di Luglio a Osimo

PROGRAMMA:
Ore 16,30 - 22,30 Palazzo Campana
Mostra Fotografica Elegia lodigiana
Atrio Comunale:
Mostra Fotografica a cura del circolo Avis M. Giacomelli
Ore 21,15 Piazza Duomo
Esibizione di danza degli allievi della Dance Lab 2.0 di Francesca Cartuccia
Ore 21,30 Piazza del Teatro
Artisti di strada a cura di Libelle Circo Asd
Ore 21,30 Piazza del Comune
Dj set OsimOn con Nicola Pigini e Elion
Visite guidate:
Ore 19,00 - 21,00
Osimo e l'arte alla scoperta dei maestri della pittura veneta (punto d'incontro ingresso Palazzo Comunale info e prenotazioni IAT 800228800)
Apertura MaXiPark e impianto di risalita fino Ore 1,00
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