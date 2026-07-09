giovedì 9 luglio 2026

Nicola Pigini | Venerdì di Luglio a Osimo


PROGRAMMA:

Ore 16,30 - 22,30 Palazzo Campana 
Mostra Fotografica Elegia lodigiana 

Atrio Comunale:
Mostra Fotografica a cura del circolo Avis M. Giacomelli 

Ore 21,15 Piazza Duomo 
Esibizione di danza degli allievi della Dance Lab 2.0 di Francesca Cartuccia 

Ore 21,30 Piazza del Teatro 
Artisti di strada a cura di Libelle Circo Asd 

Ore 21,30 Piazza del Comune 
Dj set OsimOn con Nicola Pigini e Elion 

Visite guidate: 
Ore 19,00 - 21,00  
Osimo e l'arte alla scoperta dei maestri della pittura veneta (punto d'incontro ingresso Palazzo Comunale info e prenotazioni IAT 800228800) 

Apertura MaXiPark e impianto di risalita fino Ore 1,00 

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