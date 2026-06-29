Foro Boario Osimo | Al via le attività per i più giovani e le famiglie

Inaugurato appena sabato scorso, inizia subito a vivere il nuovo centro polifunzionale Foro Boario.

Grazie all’Ambito territoriale sociale 13 e ad Assistenza 2000, e con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia, il Comune di Osimo propone un ciclo di tre laboratori diretti a bambini, adolescenti e famiglie.

Tutti i giovedì di luglio dalle ore 16 alle 19, si terranno laboratori teatrali per bambini e ragazzi (il 2, 16 e 30 luglio) e di pittura e riciclo per bambini e famiglie (il 9 e 23 luglio).

Invece tutti i venerdì, sempre dalle 16 alle 19, si terranno i “talking”, incontri interattivi rivolti a genitori e famiglie. I temi trattati con esperti del settore riguarderanno “Madre e figli” il 3 luglio, “Fratelli e sorelle” il 10 luglio, “Adolescenza” il 17 luglio e “Piccoli cittadini digitali” il 24 e 31 luglio.





Tutti i laboratori sono gratuiti e rivolti ai cittadini residenti nei sette Comuni dell’Ambito sociale 13 (Osimo, Castelfidardo, Camerano, Loreto, Numana, Offagna, Sirolo). Obbligatoria la prenotazione al numero 3533463740.





Condivisione, formazione, inclusione, al centro delle attività che animeranno il nuovo centro polifunzionale Foro Boario nel mese di luglio. Abbiamo voluto iniziare con un focus sui più giovani e le famiglie, perché in una società nella quale dinamiche e relazioni sono sempre più condizionate dal mondo digitale e virtuale, appare più utile che mai incontrarsi per approfondire certi temi in ambito famigliare e proporre attività interattive che possano stimolare socialità e creatività nei più giovani.