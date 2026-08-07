OSIMO | Un weekend intenso ricco di eventi | Programma

Sarà un weekend lungo e intenso ad Osimo, con tanti eventi che rappresentano il clou del cartellone estivo 2026.

Venerdì e Sabato ecco Rivivi 700, la rievocazione in costumi settecenteschi promossa dagli Alfieri della Storia con spettacoli, giocolieri, spadaccini, cortei, Palio dei Terzieri, mercatini artigianali e il debutto degli Sbandieratori Città di Osimo.

Grazie alla collaborazione con Cna di zona, quattro locali del centro storico si trasformeranno in taverne con menù tematici.

Sabato, inoltre la sindaca sarà a Norcia ad accompagnare il Covo che quest’anno ha riprodotto proprio la Basilica di San Benedetto di Norcia. Alle 18,30 corteo nel centro storico della cittadina umbra con interventi conclusivi dei due sindaci per ricambiare l’appuntamento di domenica scorsa a Campocavallo.

A Passatempo, invece, questo sarà il weekend della ormai classica Sagra della Rana promossa dalla Passatempese al campo sportivo della frazione, mentre al Centro di Educazione Ambientale

La Confluenza, lungo il fiume Musone, sabato dalle ore 20 “Natura e arte sotto le stelle” con osservazione di corpi celesti con Cristian Gori, laboratori per bambini, percorso sensoriale, mostra fotografica e musica dal vivo.

Lunedì 10, per il giorno di San Lorenzo, torna a Osimo “Notti di Vino”, il tradizionale binomio tra l’osservazione di corpi celesti e i calici di vino. Saranno 13 gli stands lungo la balconata di piazza Nuova dove degustare il prodotto di 13 cantine locali (l’acquisto del calice che consente di fare 5 consumazioni è a 10 euro).

Come di consueto nella vicina piazza Gramsci la conferenza a cura dell’Associazione Marchigiana Astrofili dal titolo “L’Officina delle stelle cadenti”, con osservazione al telescopio dei corpi celesti come trazione la notte di San Lorenzo.

Nell’atrio di Palazzo Comunale la mostra “Mosaico fotografico” del circolo Avis Giacomelli.

La serata sarà animata anche da tanta musica: a piazza del Comune con “Nuova Dimensione”, al Monumento ai Caduti in piazza Nuova i “The Roosters” e in piazza Marconi “Googanza”.

Al chiostro di San Francesco invece “Paesaggi sonori” con il Quartetto Sineforma nell’ambito della rassegna “Incontri musicali al chiostro”.

Saranno organizzate inoltre visite guidate speciali sia alle grotte di Palazzo Simonetti sia al teatro La Nuova Fenice.

Continuano poi tutti i giorni (anche a Ferragosto) gli appuntamenti serali con “Cinema sotto le stelle” nell’atrio della scuola Bruno da Osimo di via Santa Lucia.

Infine, sabato 15 agosto torna il tradizionale concerto spettacolo di Ferragosto con il Maestro Marco Santini alle 21,30 in piazza del Comune. Con lui saliranno sul palco ben 11 musicisti più l’Accordo Perfetto Ensemble guidati dai presentatori Lucia Santini, Chiara Antoneli e Leonardo Lorenzetti.

Il giorno seguente,16 agosto, per gli “Incontri musicali al chiostro” di San Francesco, sempre alle 21 a ingresso libero, il Concertino Burro e Salvia con le canzoni italiane dai primi del ‘900 fino anni ’50.