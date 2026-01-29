La scomparsa di Peppino Giorgini e il cordoglio della comunità del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle Marche esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Peppino “Peppe” Giorgini, figura di riferimento per il Movimento nel Piceno e già consigliere regionale nella legislatura 2015–2020.

“Peppe ha rappresentato, sin dai primi anni del Movimento, un esempio di impegno civile concreto e coerente - afferma il coordinatore regionale Giorgio Fede - una presenza capace di trasformare l’indignazione in azione, e la partecipazione in responsabilità. Per molti attivisti e portavoce è stato un punto fermo: una persona determinata, leale, sempre pronta a mettersi in prima linea quando si trattava di difendere legalità, ambiente e diritti.

Nel suo percorso istituzionale ha portato avanti con rigore il principio della trasparenza e della legalità, senza cedere a scorciatoie o compromessi. Ha condotto battaglie importanti per il territorio, dalla mobilitazione contro lo stoccaggio del gas a San Benedetto del Tronto alla difesa della sanità pubblica, mantenendo sempre un’attenzione scrupolosa al controllo degli atti e alla tutela ambientale. Le sue segnalazioni e denunce non sono mai state propaganda, ma il frutto di una passione civile autentica, orientata esclusivamente all’interesse collettivo.

Anche durante la malattia - prosegue Fede - affrontata con forza e dignità, Peppe non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e il suo incoraggiamento alla comunità del Movimento, confermandosi un riferimento umano e politico”.

Il Movimento 5 Stelle Marche si stringe con affetto alla moglie Marisa, alle figlie Sabrina, Manuela e Alessia e ai familiari. “La sua scomparsa lascia un vuoto grande, ma anche un’eredità preziosa: quella di una politica fatta di coraggio, coerenza e amore profondo per la propria terra.

I funerali si terranno sabato 31 gennaio alle ore 10:30 presso la Chiesa SS. Annunziata