Pierluigi Ferraro | l'obbiettivo del 45% e limitare il rialzo delle bollette

Cifre importanti e, sopratutto, a consumo di suolo zero, però non basta.

Nel 2024 tutto il fotovoltaico installato ha prodotto circa 35 TWh, l'Idroelettrico 50 TWh e l'Eolico 20 TWh (valori arrotondati). Il sistema Italia consuma ogni anno circa 300 TWh (vedere post precedente), quindi è evidente che servono anche i grandi impianti.





Gli obbiettivi

Entro il 2050 gli Stati europei devono aver raggiunto la neutralità climatica, con step intermedio al 2030 ( cioè fra 5 anni) di una riduzione del 57% di emissioni di gas serra rispetto al 1990. Cosa ha fatto il nostro Paese ? Al 2020 ( ultimo dato rilevato, tra l'altro nell'anno del lockdown) la riduzione si era attestata attorno al 30%





Le azioni

Sono principalmente tre le azioni per raggiungere la neutralità climatica e, aggiungo io, l'indipendenza dalle fonti fossili possedute da altri Stati, non sempre democratici, e fonti di conflitti e di ricatti:





1) abbassare i consumi

2) modificare la politica dei trasporti (di persone e merci)

3) produrre energia utilizzando gli strumenti che sfruttano le energie rinnovabili a discapito di quelli che utilizzano le fossili.





Nel 2022 la Commissione ha posto l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 un contributo dalle energie rinnovabili pari al 45% del totale dei consumi finali. A oggi in Italia la quota è pari al 19% (40% nella produzione di energia elettrica). Per raggiungere questo scopo





occorre perciò:

- modernizzare il sistema elettrico: smart grid e massiccio impiego di strumenti che producono energia da fonti rinnovabili

- elettrificare il più possibile i consumi di: industria, domestico, terziario e trasporti





Conclusioni:

siamo a soli cinque anni dallo step "45% di energia prodotta da fonti rinnovabili" e, aggiungo, sta riprendendo la corsa al rialzo dei prodotti energetici (a causa dell'aumento del prezzo del gas), perciò le chiacchiere devono terminare !





Gli Amministratori che non sono in grado, come quelli nazionali e regionali attuali, di poter far raggiungere al nostro Paese l'obbiettivo del 45% e limitare il rialzo delle bollette, devono abbandonare il campo per manifesta incapacità.





(Pierluigi Ferraro)