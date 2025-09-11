Osimo | un Murales per i Vigili del fuoco

Inaugurato nella sede del distaccamento di Osimo dei Vigili del Fuoco in via Flaminia II un murale realizzato dall’artista jesino Federico Zenobi. Erano presenti all’inaugurazione la sindaca di Osimo Michela Glorio, l’Assessore Lorenzo Bottegoni, l'ingegner Pierpaolo Patrizietti, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Federico Riccardi, Consigliere Delegato di Astea Energia, l’azienda del territorio che ha finanziato l’intervento e Federico Zenobi.

La data scelta per l’inaugurazione, l’11 Settembre, ha un alto valore simbolico in quanto coincide con l’anniversario dell’attentato alle Torri gemelle nel 2001, nel quale persero la vita numerosi Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso e negli anni successivi per le patologie incorse.





La sindaca Michela Glorio: “Il murales che andiamo ad inaugurare esprime il sentimento della nostra comunità. Riconoscenza, ammirazione, sostegno a chi tutti i giorni è al servizio degli altri mettendo a repentaglio la propria incolumità. Quest’opera d’arte vuole valorizzare non solo la loro sede di Osimo, ma enfatizzare l’importanza del ruolo e del coraggio che hanno all’interno della nostra città. Grazie a chi l’ha resa possibile, ad Astea Energia per il cofinanziamento, all’assessore Bottegoni che ha seguito il procedimento e ai vigili del fuoco che ogni giorno contribuiscono a rendere le nostre vite più sicure. E’ un onore essere qui a omaggiarli con questo spettacolare murales”.





Federico “Kor1” Zenobi, street artist Jesino, realizza opere murali da più di 20 anni. Ha dipinto in Italia, Europa, negli Stati Uniti e in Sud America. Le sue opere, caratterizzate da uno stile realistico, puntano a creare un dialogo con il luogo in cui vengono create. Ha voluto intitolare il murale “Coraggio”: “L’Opera vuole rappresentare il coraggio che caratterizza i Vigili del Fuoco - ha affermato Zenobi - e il loro operato. Il coraggio che supera la paura, umano sentimento, di poter affrontare pericoli e difficoltà oggettive, con il fine di salvare vite altrui, spesso mettendo a rischio la propria. Ringrazio in particolare Doriano Carnevali, dei VdF di Osimo, che mi ha invitato a dipingere la Caserma, e tutti i Vigili del Fuoco di Osimo, che per una settimana mi hanno ospitato e fatto sentire a casa. Ho potuto osservare ed ammirare il loro impegno e la loro dedizione quotidiani, notando il cambio di sguardo dei loro occhi ogni volta che arrivava una chiamata urgente. Un ringraziamento ad Astea Energia che ha permesso la realizzazione dell’opera”.

L’assessore alla sicurezza Lorenzo Bottegoni: “Ho avuto il primo contatto con il comando dei Vigili del Fuoco di Osimo che aveva questo sogno, abbellire la facciata principale su via Flaminia II, mi sono preso a cuore questo obiettivo perché in quella caserma ci ho fatto servizio militare e conosco coraggio e impegno di chi ci lavora. Grazie alla disponibilità della sindaca Michela Glorio e all’Astea Energia, siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per questa opera che valorizza il loro lavoro. I vigili del fuoco, come tutti coloro che sono impegnati nel mondo del primo soccorso e delle forze dell’ordine, sono i veri super eroi quotidiani che meritano il massimo onore”.





Federico Riccardi, Consigliere Delegato di Astea Energia: “Per Astea Energia il sostegno ad un’iniziativa come questa ben rappresenta il forte senso di appartenenza della società al territorio e alle sue realtà più preziose. Contribuire alla realizzazione di un murale che valorizza la sede dei Vigili del Fuoco che svolgono ogni giorno con professionalità e coraggio un ruolo fondamentale per la sicurezza e la tutela delle nostre comunità, significa anche abbellire il territorio stesso. L’opera dell'artista Federico Zenobi lascia un segno positivo e duraturo. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro supporto a un progetto che unisce arte, bellezza e impegno civico”.