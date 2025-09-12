Civiche Benemerenze a Osimo

Martedì 16 settembre alle ore 21 al teatro La Nuova Fenice si terrà la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati con la quale Osimo premia i suoi figli migliori, organizzata in prossimità della festa patronale di San Giuseppe. Tre le civiche benemerenze a personalità, associazioni o aziende, che si sono particolarmente distinte con il proprio agire nel corso dell’anno. Saranno anche consegnati 8 attestati alla memoria di concittadini scomparsi durante il 2025, 4 encomi civici alle forze dell’ordine e altri 5 per meriti sportivi. Tre i premi “Una vita per il lavoro”, 4 le menzioni speciali e un riconoscimento “Osimani nel Mondo”. Infine, 15 ricorrenze ed anniversari.









CIVICA BENEMERENZA





• Fabio Luna dirigente di lunga carriera nell’ambito sportivo, diventando presidente provinciale e regionale del Coni, stimato anche dipendente responsabile del Suap del Comune di Osimo.

• Daiana Dionisi per l’eccezionale carriera artistica e la profonda dedizione all’educazione musicale. Flautista riconosciuta in concorsi internazionali, è direttrice della Civica Scuola di Musica.

• Frolla per il prezioso impegno nell’inclusione e nel sostegno dei giovani con disabilità. Ha trasformato la produzione artigianale di biscotti e la gestione di Frolla Market in opportunità concrete di crescita personale e professionale.





ALLA MEMORIA





1. Gilberto Severini, scrittore, poeta e intellettuale

2. Graziano Andreoli, dirigente storico della Passatempese e allenatore del settore giovanile

3. Giuseppe Biondini, già dirigente Coldiretti e consigliere comunale

4. Luigi Persiani, manager aziendale Sogemi e già presidente di Asso

5. Stefano Rizzi, giornalista e vicedirettore de La Meridiana

6. Massimiliano Trozzi, imprenditore e dirigente sportivo

7. Stefano Zoppi, già agente di polizia locale e sassofonista vignettista

8. Francesco Sinibaldi, Cavaliere dell’Ordine di Malta e scrittore con lo pseudonimo Anonymus Auximanus





ENCOMIO CIVICO





· CARABINIERI OSIMO: indagine sulla truffa agli anziani che ha riguardato 9 regioni

Luogotenente C.S. Giuseppe ESPOSTO

Luogotenente Massimiliano GIULIONI

Maresciallo Capo Enrico D'ADDIO

Maresciallo Capo Giacinto LUPO

Brigadiere Roberto ROSSI

Appuntato Scelto Q.S. Leonardo PIZZARELLI





· GUARDIA DI FINANZA per indagine sulla truffa finanziaria su falso broker

Maresciallo Massimiliano ANASTASI

Brigadiere Capo Q.S. Nicola MINGIONE





· VIGILI DEL FUOCO OSIMO per aver soccorso una persona in un grave incidente stradale nel quale era coinvolto anche un mezzo trasportatore di Gas

Ispettore Antincendio Maurizio TUMBARELLO

Capo Reparto SC Andrea MARCHETTI

Capo Reparto SC Angelo MORONI

Capo Reparto Bruno PALMIERI

Capo Squadra Esperto Fabrizio FABIANI

Capo Squadra Simone PIRCHIO

Vigile del fuoco Coordinatore Mauro MICHELANGELI

Vigile del fuoco Coordinatore Daniele CARBINI

Vigile del fuoco Coordinatore Daniele GIACHI

Vigile del fuoco Esperto SC Tommaso TARSETTI

Vigile del fuoco Esperto Paolo TITTI

Vigili del Fuoco Esperto Lorenzo BONETTI

Vigili del Fuoco Esperto Diego SABBATINI

Vigili del Fuoco Esperto Luca FAINI

Vigili del Fuoco Esperto Luca SANTOLINI





· POLIZIA LOCALE aver scovato furgone rubato che transitava in città senza assicurazione e il cui conducente era senza patente

Sovrintendente Mirco FORESI

Agente Enrico CERRI

Sostituto Commissario Tiziana CORSI





ENCOMIO CIVICO PER MERITI SPORTIVI





1. Margherita Mazzantini iscritta nella “hall of fame” per le numerose partecipazioni ai Mondiali di atleti trapiantati

2. Volley Libertas Osimo per la promozione in serie A2

3. Sauro Aliberti per i meriti sportivi nella sua lunga carriera di allenatore di calcio in particolare nei settori giovanili

4. Franco Falcetta ex calciatore professionista anche in B e dirigente settore giovanile Osimana

5. Francesco Ingargiola schermitore che ha conquistato importanti risultati nel fioretto





UNA VITA PER IL LAVORO





1. Sandro Pergolesi, titolare della CristianPack

2. Fausto Montecchiani titolare del ferramenta Effelle

3. Massimo Strologo proprietario dell’omonima officina meccanica





ATTESTATO PER TRAGUARDO IMPORTANTE / RICORRENZE





1. Società Operaia di Mutuo Soccorso (160°)

2. AVIS (95°)

3. AIDO (50°)

4. Lega del Filo d’Oro (60°)

5. Roller House Cooperativa Sociale (30°)

6. Gruppo Scout Osimo 1 (50°)

7. Judo Sakura (70°)

8. Polisportiva Futura (40°)

9. CNA (80°)

10. Bar Polo (40°)

11. Corale Borroni (90°)

12. Italia Nostra (50°)

13. Lions Osimo (45°)

14. ANPI Osimo (80°)

15. Silvia Hair-stylist di Silvia Piersimoni (25°)





MENZIONE SPECIALE





1. Carlo Alvaro Caponi una vita nel mondo del volontariato in più realtà socioassistenziali

2. Domenico De Giorgio presidente dell’Avulss Osimo

3. Rosina Giuseppetti da 30 anni volontaria alla parrocchia di San Carlo promotrice di Grest e centri estivi

4. Giuliano Pugnaloni per il suo impegno attivo nella comunità parrocchiale di Santo Stefano





RICONOSCIMENTO “OSIMANI NEL MONDO”





Alessandro Berardinelli residente nel Regno Unito dal 1998 è direttore commerciale di Red Hat (gruppo IBM)