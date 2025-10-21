martedì 21 ottobre 2025

Osimo | La Confluenza Festa d'Autunno

Programma della giornata :
Ore 10 : Celebriamo le erbe d’autunno e la festa degli antenati con Maria Chiara Trucchia de “ La via selvatica”.
Laboratorio per bambini : Arriva il freddo! Dove finiscono gli insetti? Scopriamo insieme le abitudini e le strategie degli insetti e costruiamo un rifugio per le coccinelle! Attività a cura di Marina Boccadoro (Guida CEA ).

Ore 13 : Pranzo in autonomia o su prenotazione.

Ore 15 : Passeggiata tra i colori dell’autunno.

Ore 18 : Castagne, vin brulé e premiazione del concorso fotografico “Aiutiamo gli impollinatori”.

Un’occasione per vivere la natura, scoprire le meraviglie della stagione e condividere un momento di festa e comunità immersi nel paesaggio autunnale di Osimo. 

Info e prenotazioni : 340 772036
CEA La Confluenza Via Capanne 11
