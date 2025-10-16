Osimo | Censimento della popolazione 2025

Il Censimento coinvolge solo un campione rappresentativo di famiglie: per il Comune di Osimo quest’anno saranno coinvolte n. 607 famiglie.





Le famiglie campione selezionate riceveranno una lettera informativa e potranno rispondere al questionario o in modo autonomo o con il supporto di un operatore dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).





Rispondere al censimento è un obbligo per tutti i componenti delle famiglie censite, come previsto dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989. Il rifiuto esplicito può essere sanzionato in modo amministrativo.





La riservatezza è tutelata e garantita dalle norme sul segreto statistico, dal regolamento europeo (normativa GDRP) e dalla legge italiana (Codice in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni).





Come si svolgerà il censimento





Dal 6 ottobre al 9 dicembre è possibile compilare il questionario online, direttamene a casa o presso un Centro Comunale di Rilevazione, utilizzando le credenziali presenti nella lettera ricevuta.

Dal 12 novembre al 23 dicembre sarà possibile svolgere l’intervista con un rilevatore incaricato dal Comune a casa, telefonicamente o presso un Centro Comunale di Rilevazione.

Il 6 ottobre 2025 ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di Istat – Istituto Nazionale di Statistica -, che raccoglie informazioni sulle principali caratteristiche della popolazione sul territorio italiano.