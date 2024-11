Nel 2024 netto incremento di adesioni rispetto agli anni precedenti

Sono sempre di più i cittadini residenti nel territorio della AST di Ancona che hanno dimostrato di volersi prendere cura della propria salute partecipando ai percorsi di Screening Oncologici offerti gratuitamente dal Sistema Sanitario Regionale.

Facendo un confronto dei dati a disposizione da inizio 2024 ad oggi e quelli del medesimo periodo del 2023, emerge un netto incremento delle adesioni ai tre percorsi screening. Ad oggi sono circa 22.200 i cittadini che hanno eseguito il test per la ricerca del sangue occulto fecale contro i 19.178 che lo hanno effettuato l’anno scorso. Lo stesso vale per le donne che si sono sottoposte a mammografia di screening: al momento sono 17.152, contro le 15.194 dello stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda lo screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina, attualmente sono stati effettuati 18.107 Pap test/HPV test, circa 6.400 in più rispetto allo stesso periodo del 2023. In attesa dei dati definitivi di fine anno si evidenzia dunque un trend in netta crescita. Tutti coloro che hanno ricevuto una lettera di invito a casa possono effettuare la prenotazione contattando il numero verde gratuito 800.267.267 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, scrivendo una mail all’indirizzo screening.ast.an@sanita.marche.it , contattando il CUP regionale o rivolgendosi alle farmacie abilitate.

Sono state tantissime le iniziative organizzate e promosse dalla AST Ancona in questo ultimo anno a favore degli screening oncologici: numerose le azioni messe in campo relativamente a quanto previsto dai “Programmi di sensibilizzazione, comunicazione ed informazione alla popolazione” con i Servizi che hanno cercato di favorire una partecipazione consapevole della popolazione target ai percorsi degli screening oncologici per poter raggiungere livelli di adesione più elevati.

In AST Ancona è tuttora in corso di realizzazione un progetto pilota “Le domeniche dello screening del colon retto” dove, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, si offre alla popolazione residente di aderire al Percorso Screening per la diagnosi precoce del tumore del colon retto nel corso delle domeniche del mese di novembre. I cittadini hanno l’opportunità di consegnare nelle Farmacie di turno il loro campione con allegata lettera di invito.

Nel corso di tutto il 2024 il personale della UOC Screening Oncologici ha incontrato i dipendenti di due aziende, la Fileni e la Canali, che hanno ricevuto informazioni sui tre screening oncologici organizzati e sono state illustrate le modalità di adesione. Sono stati effettuati incontri presso la sede di Confartigianato Ancona, in collaborazione con lo IOM. Si sono svolti periodicamente incontri con i medici di medicina generale ed il Dipartimento di Prevenzione al fine di mettere in atto strategie condivise per facilitare la partecipazione consapevole degli assistiti ai percorsi.

E’ stato prodotto uno spot radiofonico diffuso dalle emittenti radiofoniche locali, è in fieri la sottoscrizione di un “protocollo d’Intesa” con l’ANDOS di Senigallia; sono stati organizzati gruppi di miglioramento per formare gli operatori della Segreteria Screening; è stato aperto un Centro antifumo nell’ambito di un progetto di contrasto al tabagismo e prevenire le malattie cronico – degenerative legate al fumo di tabacco, in collaborazione fra diverse articolazioni aziendali. Sono inoltre stati realizzati numerosi incontri nelle scuole, è in progetto di aggiornare il materiale multilingue dedicato alla prevenzione oncologica secondaria ed è stato creato un gruppo tecnico scientifico che sta lavorando per produrre un piano diagnostico terapeutico assistenziale per i tumori eredo familiari.

L’obiettivo degli screening oncologici organizzati è quello di individuare tumori in stadio iniziale o lesioni pretumorali prima che vadano incontro a trasformazione sui quali le terapie oncologiche attualmente disponibili sono molto più efficaci.

“I dati dimostrano l'impegno e l'attenzione della Regione nei confronti della prevenzione delle patologie oncologiche - dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - abbiamo implementato le campagne di screening e sensibilizzazione, e potenziato le strumentazioni tecnologiche all'avanguardia per facilitare l'accesso dei cittadini alla diagnosi precoce”.