Gilberta Giacchetti rieletta presidente del Campana

OSIMO – Una breve nota dell’ufficio stampa dell’Istituto Campana ha reso noto il risultato della votazione.





“Il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, riunitosi ieri mercoledì 26 luglio, preso atto della sentenza nella causa civile di I Grado iscritta n. r.g. 249/2022 promossa dal Comune di Osimo, per evitare di intraprendere ulteriori azioni giudiziarie ed evitare di lasciare la governance dell’ente in una situazione di incertezza, auspicando una distesa e costruttiva collaborazione con tutte le istituzioni rappresentate nel suo seno, ha eletto all’unanimità dei voti presidente dell’Istituto la dr.ssa Gilberta Giacchetti”.