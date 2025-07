Più sicurezza a Osimo con la nuova videosorveglianza

Per innalzare la sicurezza in città, limitare il fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali o gli atti di violenza e vandalismo ai danni del patrimonio pubblico, monitorando anche meglio la viabilità negli snodi principali, il Comune ha partecipato ad un bando emanato dalla Prefettura, con scadenza venerdì scorso, per acquistare con contributi ministeriali nuove telecamere di videosorveglianza.

Il progetto ha un costo complessivo di 140.000 euro ed è stato elaborato dalla polizia locale in concerto con il Commissariato di Polizia di Osimo e la locale Compagnia dei Carabinieri.

La prima fase consiste nell’ammodernamento dell’attuale infrastruttura: pc, antenne, sostituzione telecamere obsolete, implementazione di registratori e apparati hardware, indispensabili a garantire un funzionamento ottimale considerando il maggior flusso di dati che arriveranno dai nuovi impianti.

La seconda fase riguarderà invece il montaggio delle nuove spycam, sia Ocr (capaci di leggere le targhe delle auto in transito) sia di contesto. In totale saranno 34 le nuove spycam da installare.





Quelle Ocr saranno 15: tre all’incrocio tra via Chiaravallese, via Striscioni e via Offagna a San Paterniano, due a testa negli incroci tra via Chiaravallese – via Ungheria, via Jesi-via Molino Mensa, bretella autostradale, via Ancona – via Modugno, via Flaminia II al confine con Castelfidardo, via Fratte-via Amendola.





Verranno poi integrate 7 postazioni Ocr già attive con l’ausilio di 10 nuove camere: due alla rotatoria del Conte Orsi (via Marco Polo-via Flaminia II) dove quella presente è in direzione via Colombo, due spycam a Largo Trieste dove ora ce n’è una di contesto, una Ocr sulla statale Adriatica al confine con Castelfidardo direzione sud (ora è coperta solo la direzione nord), una nella nuova rotatoria tra via Sbrozzola e via Adriatica direzione Osimo (le due presenti sono dirette verso Ancona e Pescara), una in via Ancona all’altezza del semaforo pedonale dell’Aspio direzione Osimo (quella presente già è diretta verso Ancona), due nella rotatoria tra via Montefanese, via Ungheria e via Colombo all’ex Consorzio agrario (l’unica già presente è diretta su via Colombo), infine una Ocr alla rotatoria di Passatempo tra via Montefanese e via Cola con direzione Macerata (quella presente è posizionata verso Osimo).





Infine, saranno acquistate e installate 8 telecamere di contesto: una in piazzale Ambrosoli, piazza Sant’Agostino e via Compagnoni, due all’incrocio tra via Jesi, via Cagiata e via Recanati a Campocavallo, una sostitutiva in via Porta Musone al lavatoio comunale, infine due in via Mons.Romero a San Biagio (più una Ocr) per il contrasto all’abbandono dei rifiuti nella zona industriale.





L’auspicio è che, partecipando a questo bando, la Prefettura copra almeno parte dell’investimento, con il Comune pronto a farsi carico in ogni caso del resto. E’ infatti un progetto ritenuto prioritario viste le sollecitazioni giunte dalle forze dell’ordine e dai cittadini.